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Московский листок

Арестован бывший помощник депутата-порошенковца, подозревается в жестоком убийстве Гандзюк

Опубликовано 12.11.2018 в разделе комментариев 0

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Арестован бывший помощник депутата-порошенковца, подозревается в жестоком убийстве Гандзюк

Украинский суд избрал меру пресечения бывшему помощнику народного депутата фракции партии "Блок Петра Порошенко" Николая Паламарчука - Игорю Павловскому. Он, по предварительным данным, является посредником между заказчиком и организатором убийства активистки и советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк. 

"Суд арестовал Павловского по делу Гандзюк. СБУ задержала его в субботу, выдвинула подозрение как соучастнику", - сказала в понедельник агентству "Интерфакс-Украина" спикер СБУ Елена Гитлянская. 

В свою очередь пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган уточнила, что Павловскому избрана мера пресечения в виде ареста без возможности внесения залога. 

"Дело Гандзюк. В субботу в Херсоне задержан, сегодня судом арестован без альтернативы залога Игорь Павловский (ч. 3 ст. 27, п. 4, 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 УК)", - написала Сарган в Twitter. Она также добавила, что Генпрокуратура и Служба безопасности Украины "работают дальше". 

Ч. 3 ст. 27 УК Украины определяет категории соучастников, ч. 2 ст. 115 УК касается убийства. 

Как сообщалось ранее, нападение на чиновницу Херсонского горсовета Екатерину Гандзюк произошло 31 июля 2018 года - неизвестный плеснул на нее кислоту. В тот момент девушка находилась возле своего дома. После нападения Гандзюк госпитализировали с ожогом 35% поверхности тела, позже ее перевезли в больницу в Киеве. По факту нападения сначала открыли дело по статье хулиганство. Когда же экспертиза показала, что нападавший использовал концентрированную серную кислоту, дело переквалифицировали на покушение на убийство с особой жестокостью. А после смерти пострадавшей 4 ноября произошедшее переквалифицировали на п. 4, 6, 11 и 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины (убийство, совершенное группой лиц, из корыстных побуждений, с особой жестокостью, по заказу). 

С 2010 года Гандзюк была членом общественной организации "Центр политических студий и аналитики "Эйдос", которая занимается борьбой с коррупцией и развитием демократии. В 2016 году активистка стала советником мэра Херсона Владимира Николаенко, а также управделами исполкома городского совета. По одной из версий следствия, на нее напали из-за профессиональной деятельности или гражданской позиции. 

В рамках расследования были задержаны несколько подозреваемых, в том числе мужчина, купивший серную кислоту. Его зафиксировали камеры наблюдения. 

В начале ноября журналисты Оксана Денисова и Татьяна Николаенко в своем телеграм-канале обнародовали имя вероятного посредника между заказчиком и организатором убийства Гандзюк. По информации журналистов, им оказался помощник народного депутата Игорь Павловский, который передавал деньги "за работу" подозреваемому в организации убийства Сергею Торбину. 

5 ноября народный депутат заявил, что не имеет никакого отношения к нападению на Гандзюк. А 6 ноября Паламарчук уволил своего помощника Павловского. При этом политик заявил, что не знает о его причастности к убийству. 

В тот же день, 6 ноября, генпрокурор Украины Юрий Луценко с трибуны Верховной Рады заявил, что подал заявление об отставке из-за ситуации вокруг расследования убийства активистки Екатерины Гандзюк. Однако президент Украины Петр Порошенко не принял заявление Луценко, поскольку генпрокурор получил вотум доверия в парламенте. 

7 ноября, в день похорон Екатерины Гандзюк в Херсоне, к частному дому Павловского пришли националисты. Они стали кидать зажигательные смеси. Дом задымился, но пожара не было. 

"Екатерину Гандзюк я никогда не видел, не знал, и мы с ней даже ни разу не созванивались, - заявил Игорь Павловский журналистам по телефону. 

Лидер националистов из С14 - организации, которая в частности устроила акцию под домом, заявил о криминальном прошлом Павловского, у которого якобы есть прозвище Собака. Евгений Карась также отметил, что Павловский был помощником депутата-"регионала", который сейчас находится в так называемой ДНР. Парламентария Николая Паламарчука лидер националистической организации назвал "смотрящим" за МВД в Херсонской области, пишет "КП в Украине". 

10 ноября в связи с убийством Гандзюк СБУ провела обыски у депутата Херсонского городского совета Николая Ставицкого. Народный избранник с мая служит в зоне ООС (Операция объединенных сил (бывш. АТО - Антитеррористическая операция) - зона боев с пророссийскими формированиями в Донбассе) и, по его словам, был дома, потому что приехал в отпуск из-за болезни его матери. 

"Обыск прошел спокойно. У меня был изъят телефон только потому, что в записной книжке был номер телефона Сергея Торбина", - отметил Ставицкий, слова которого приводит "Херсон.Daily".

6 ноября Юрий Луценко с трибуны Верховной рады заявил, что подал заявление об отставке из-за ситуации вокруг расследования убийства чиновницы Екатерины Гандзюк. Силовиков обвинили в том, что они не проявляют достаточного рвения. По словам генпрокурора, он не станет терпеть вмешательство в работу правоохранительных органов, а также обвинений в бездействии. 

"Я сам рассматриваю эту смерть (Гандзюк) как личное горе, я сам рассматриваю расследование как мое личное обязательство... Обвинения в том, что конкретно Порошенко, Луценко, Аваков и так далее виновны в крови, категорически не воспринимаю", - приводит слова генпрокурора "Корреспондент.net". 

7 ноября пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган подтвердила, что Луценко подал Порошенко заявление о своей отставке. А 10 ноября Петр Порошенко не принял заявление генерального прокурора Украины Юрия Луценко об увольнении, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу администрации президента Украины. 

"Президент вернул заявление генпрокурора, учитывая, что Юрий Луценко получил вотум доверия в парламенте (всего 38 голосов "за" отставку во время рейтингового голосования)", - пояснили в пресс-службе.  

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