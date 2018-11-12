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Московский листок

А Рогозин-то вчера о "сталинских испытаниях" - соврамши...

Опубликовано 12.11.2018 автором Антон Вотречев в разделе комментариев 0

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А Рогозин-то вчера о "сталинских испытаниях" - соврамши...

Вчера Дмитрий Рогозин предложил включать в экипаж нового корабля "Федерация" разработчиков новой системы аварийного спасения. При этом он почему-то сослался на Cталина, воспроизведя байку, не имеющую отношения к реальности: 

"Когда товарищу Cталину показали бронемашину, в которой он должен ездить, и что ее не пробьет ППШ, он посадил внутрь конструктора этой машины и ее изрешетили из автомата. Конструктор остался жив, потому что машина оказалась хорошая. Я предлагаю записать в решение, что мы конструкторов обязательно должны посадить в корабль при испытаниях САС." 

О том, что Cталин когда-то так поступал нет никаких исторических свидетельств.

Вообще, история создания специального бронированного автомобиля для членов Политбюро началась после того, как на Анастаса Микояна 6 ноября 1942 года было совершено покушение. Его «Паккард» выехал из Кремля через Спасские ворота в направлении улицы Куйбышева (ныне — Ильинка). Перед Лобным местом автомобиль снизил скорость и когда «Паккард» поравнялся с Лобным местом, дезертир ефрейтор 1-го зенитного полка ПВО Савелий Дмитриев открыл по нему огонь из винтовки. Сам Дмитриев не ставил целью убить Микояна – по ошибке он принял его машину за машину Cталина. 

Вот после этого и было решено создать специальный бронированный автомобиль на базе ЗиС-110. 

О cталинских броневиках вообще сложили много легенд. Одна из них гласит, что надежность брони проверяли каким-то изуверским способом – стреляли по нему очередями из нескольких автоматов, предварительно посадив в салон его создателей: заводское начальство, инженеров и конструкторов. Поводом для такого мифа, скорее всего, стали следы от пулевых попаданий, обнаруженные на сохранившихся экземплярах, а про людей в машине додумали сами рассказчики.

 

Броневик, конечно, испытывали, о чем свидетельствуют фотодокументы, но делали это в штатном порядке, без всяких приписываемых Cталину изуверств.

Cталин особо не следил за этим процессом. Единственное вмешательство заключалось в том, что он попросил снизить вес автомобиля на 400 кг. для чего пришлось уменьшить толщину брони с 6 до 5 мм. 

В общем, поздравляю Дмитрия Рогозина соврамши.

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