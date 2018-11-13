"Денежки покидают Россию Путина"

Центробанк зафиксировал отток капитала в январе-октябре 2018 года в размере $42,2 млрд, годом ранее показатель за аналогичный период составил $14 млрд, сообщает ТАСС. Величину оттока капитала в равной степени определили банковские операции по погашению внешних обязательств, а также сделки по приобретению активов за рубежом.

Наверно и пояснять ничего не надо - "патриотический" бизнес рвет когти из отечества.

42 миллиарда долларов - это очень много. Напомню, что Горбачеву дали как-то связанный кредит на 20 млрд. как великую услугу со стороны запада в обмен на уступки, которые и вообразить себе невозможно.

Мне кажется, пора вводить внутренние санкции в ответ на внешние, иначе скоро все мало-мальски ценное покинет Россию. Судя по всему, бизнес больше не верит в счастливую звезду Путина.

А.Б.