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Московский листок

Денежки покидают Россию Путина

Опубликовано 13.11.2018 в разделе комментариев 1

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Денежки покидают Россию Путина

Центробанк зафиксировал отток капитала в январе-октябре 2018 года в размере $42,2 млрд, годом ранее показатель за аналогичный период составил $14 млрд, сообщает ТАСС. Величину оттока капитала в равной степени определили банковские операции по погашению внешних обязательств, а также сделки по приобретению активов за рубежом.

Наверно и пояснять ничего не надо - "патриотический" бизнес рвет когти из отечества.

42 миллиарда долларов - это очень много. Напомню, что Горбачеву дали как-то связанный кредит на 20 млрд. как великую услугу со стороны запада в обмен на уступки, которые и вообразить себе невозможно.

Мне кажется, пора вводить внутренние санкции в ответ на внешние, иначе скоро все мало-мальски ценное покинет Россию. Судя по всему, бизнес больше не верит в счастливую звезду Путина. 

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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В пустыне чахлой и сырой, Когда она идет домой, Гуляет девушка с козой То быстро крутит головй!
!!!EQQTOTVASQ-Q!!!&&& написал 13.11.2018 02:17
"Денежки покидают Россию Путина"
- Таки Ибонех было бесноватым гав-ноликам и безумным вчонкиным таки просер-ать СССР, а примкнувшим к ним тупым, вечнопьяным роботам-матаголикам - таки пропивать и СССР и Коммунизм и свою таки гегемонию - то таки да! "Дикобразу - дикобразово!" - то таки да...
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