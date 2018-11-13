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Московский листок

Навальному запретили выезд за границу

Опубликовано 13.11.2018 в разделе комментариев 0

Навальному запретили выезд за границу

Политику и основателю ФБК Алексею Навальному запретили покидать РФ, написал он в твиттере. По словам оппозиционера, он собирался вылететь на оглашение решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по своему делу. Во время прохождения пограничного контроля у Навального забрали паспорт "для проведения специальных проверочных мероприятий" и попросили подождать.

"Пограничники сообщают, что выезд из России мне закрыт. Есть некое письмо, что выезжать запрещено, но объяснений почему – нет", - написал Навальный.

Позднее Навальный уточнил, что постановление о запрете на выезд из страны вынесла Федеральная служба судебных приставов. Он подчеркнул, что не имеет неоплаченных штрафов. "Есть висящие исполнительные производства, но они все нематериального характера — требования удалить какие-то посты, раздражающие старика Путина. Этим производствам по несколько лет уже, а последний раз я выезжал за границу недели две назад — все было нормально", - отметил политик.

 



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