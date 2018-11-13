А не сажать ли на кол должников по штрафам ГИБДД?

Процедура упрощенного взыскания штрафов за нарушение ПДД на сумму до 3 тыс. руб., вынесенных с помощью камер, заложена в новой редакции закона «Об исполнительном производстве». Штраф будет взыскиваться с банковского счета в ускоренном режиме без возбуждения исполнительного производства, с возможным уведомлением должника через сайт госуслуг или по SMS. Вместе со штрафом приставы удержат и исполнительный сбор, минимальный размер которого 1 тыс. руб.

Поправки в закон «Об исполнительном производстве» подготовлены членом комитета Госдумы по госстроительству и законодательству единоросом Зарифом Байгускаровым, который в 2005–2016 годах возглавлял управление судебных приставов по Башкирии. Об инициативе ранее рассказывал директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов.

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У меня вот сразу вопрос - как мог глава службы судебных приставов стать депутатом на демократических конкурентных выборах? Все-таки, наверно, с ним соревновались за симпатии избирателей люди более популярных профессий - врачи, учителя, журналисты, в конце концов. Но народ почему-то выбрал судебного пристава - симпатичного человека, который приходит забирать последнее за долги, выселять из квартиры и так далее...

Понятно, что пристав, скорее всего, шел по списку, но глянуть в список тоже ведь никто не мешает. Интересно же, за кого голосуешь. Или не интересно?

Ну а пока народец голосует таким образом, то и будет получать не защитника интересов избирателей, а отраслевого лоббиста в лучшем случае. Ясно ведь, что законопроект нарисован искючительно в интересах ведомства, а гражданам радости от него никакой: два дня на оплату, а после тысячу рублей сверху в пользу службы приставов. Интересно, как это согласуется с законом о правах потребителей, не является ли это нало навязанной "услугой" - исполнительских сбор ведь явно "услуга". За девять месяцев текущего года на исполнение в ФССП России поступило около 15 млн постановлений ГИБДД - прикиньте, если с каждого взимать "исполнительский сбор", 15 миллиардов получится.

А дальше еще интересней: если не уплачен исполнительский сбор, при том что сам штраф оплачен в течение положенных 20 дней, то налагается арест на банковские счета и имущество - и вот, за штраф в 500 рублей вы оказываетесь в долгу как в шелку.

Не знаю, может сразу сажать в долговую яму? Даже не дожидаясь вообще никаких оплат: посидит - побольше заплатит. Можно ввести и телесные наказания, скажем, бить бамбуковой палкой по пяткам, пока не выплатит долг. А если денег совсем нет и имущества никакого, то продавать в рабство непосредственно службе судебных приставов, пущай отрабатывает.

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Нет, вы не поняли - я совсем не шучу. Все это вполне возможно, как были возможны публичные казни в Сингапуре в благословенные времена Ли Кван Ю, так превозносимого нынче официальными лицами. Или во времена Столыпина, прославившегося в том числе и "столыпинскими галстуками", а теперь в честь него медали вручают.

Пора уже и Малюту Скуратова реабилитировать, "скуратовская медаль" тоже бы неплохо смотрелась на груди Бастрыкина или Золотова, а то и Аристова.

Если вы "по приколу" голосуете за палача, мытаря или тюремщика, то будьте готовы к тому, что законы вам будут писать и принимать палачи, мытари и тюремщики в соотвествии с собственными, а вовсе не с вашими интересами.

А может, пора уже должников и на кол сажать? И медаль Влада Цепеша учредить в честь возрождения традиций...

Анатолий Баранов