Россияне стали тратить меньше денег в магазинах

Согласно исследованию холдинга "Ромир", средний чек россиян за одно посещение магазина в октябре текущего года уменьшился по сравнению с предыдущим месяцем на 2,7% и составил 505 рублей. Отмечается, что снижение показателя произошло после кратковременного роста в сентябре.

«Индекс среднего чека после сентябрьского скачка вверх в октябре снова показал отрицательную динамику. За месяц средний чек сократился на 2,7%, опустившись до отметки в 505 рублей. В разрезе года тренд на снижение величины чека сохранился. По сравнению с октябрем прошлого года (год назад он равнялся 532 рублям) средний чек потерял 5,1%», - цитирует RNS сообщение холдинга.

Снижение показателя произошло почти во всех федеральных округах страны, кроме Уральского. Там средний чек увеличился на 3,2% и составил 489 рублей. Траты москвичей на одно посещение магазина в октябре сократились на 3,5% — до 695 руб. Годовое снижение показателя в Москве составило 0,4% (3 руб.). В Санкт-Петербурге средний чек за месяц уменьшился на 3,7% и составил 643 руб., а в годовом выражении показатель сократился на 5,4% с 680 руб.