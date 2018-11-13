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Московский листок

Невостребованные вклады россиян могут передать в бюджет

Опубликовано 13.11.2018 в разделе комментариев 2

Невостребованные вклады россиян могут передать в бюджет

В Госдуме изучают предложение о передаче в бюджет страны невостребованных банковских вкладов, заявил председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, "зависшие" на счетах "спящих" клиентов средства составляют миллиарды рублей.

"Есть предложения оформленные, уже и просчитанные. В следующем году плотно займемся, сейчас завершим, что у нас накопилось. <…> Надо со всеми поработать, но, скорее всего, инициатива будет исходить от депутатов", - цитирует депутата РИА Новости.

При этом он отметил, что "данная участь может коснуться средств номинальных держателей ценных бумаг и тех участников акционерных обществ, которые себя никак не проявляют, соответственно, не получают дивиденды".

 



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
киргуду написал 13.11.2018 12:07
ты сначала догони деньги,которые ушли с прибыли за проданную нефть за рубеж .....не тобой положены,не тобой гнида и взяты будут.....если бы уменя был счет и сперли деньги,завтра уже летел бы в организацию запрещенную в россии ...
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(без названия)
. . . . написал 13.11.2018 11:54
а невостребованных россиян на органы.
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