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Московский листок

Клепач: весь доход от дорогой нефти ушел в отток капитала из РФ

Опубликовано 13.11.2018 в разделе комментариев 1

Клепач: весь доход от дорогой нефти ушел в отток капитала из РФ

Почти весь дополнительный доход от более высокой цены на нефть ушел в отток капитала из РФ, практически не осев в российской экономике, заявил бывший замминистра экономического развития, главный экономист ВЭБа Андрей Клепач на ежегодной конференции рейтингового агентства S&P.

Что касается нынешнего очень умеренного роста (экономики РФ - ИФ). Если мы посмотрим на динамику курса рубля (...) и отделение от динамики цен на нефть, то тоже это объясняется не тем, что эта зависимость (экономики от цен на нефть - ИФ) исчезла, а тем, что практически весь выигрыш между нынешними ценами порядка $70 за баррель и тем, на что ориентировались раньше, еще в начале года, $50 с лишним, ушел в отток капитала, собственно говоря, почти ничего не осело внутри экономики, даже скорее несколько убавилось", - цитирует экономиста Интерфакс. Он добавил, что этот отток капитала является результатом опасения новых санкций в отношении России.

По его словам, необходимо задуматься о том, как капитализировать и сделать эффективным вклад изменения цен на нефть, газ, углеводороды в целом в рост экономики. "Часто говорят о "сырьевом проклятье". Наша зависимость от нефти - это не проклятье, это, во-первых, реальность, а, во-вторых, это определенное преимущество", - сказал экономист, отметив, что это является источником огромного ресурса для роста экономики.

"То, что мы стерилизуем и убираем из экономики фактически весь (доход от более высоких цен на нефть - ИФ), значительную часть прироста доходов, связанную с повышенными ценами на нефть (по бюджетному правилу - ИФ), это не всегда благо, это хорошо может для рейтингов - стабильность бюджета и стабильность курса, но с точки зрения экономического роста это одна из главных причин, почему мы растем почти вдвое медленнее, чем страны с сопоставимым уровнем дохода", - сказал Клепач.

Напомним, накануне ЦБ зафиксировал отток капитала в январе-октябре 2018 года в размере $42,2 млрд, годом ранее показатель за аналогичный период составил $14 млрд. Около половина этой суммы пришлась на операции банков по погашению внешних обязательств, другая половина – на покупки бизнесом зарубежных финансовых активов.

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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
Ну вот написал 13.11.2018 12:13
Воровской путенский капитализьм во всей красе
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