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Московский листок

На Андроньевской площади проводят "капремонт" путём полного сноса корпуса усадьбы XVIII века

Опубликовано 13.11.2018 автором Александра Андреева в разделе комментариев 2

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На Андроньевской площади проводят "капремонт" путём полного сноса корпуса усадьбы XVIII века

Несколько дней назад обнаружилось, что на Андроньевской площади снесен ценный градоформирующий объект – служебный корпус усадьбы XVIII века. Двухэтажное здание располагалось по адресу улица Александра Солженицына, д. 33, стр. 2, оно выходило на Андроньевскую площадь и участвовало в формировании ее облика. 

В начале августа 2018 года стало известно, что в здании проводится «капитальный ремонт». В рамках «капитального ремонта» от усадебной постройки осталось 2,5 стены.

Сделало это ООО «Салют» по заказу ОАО «Росат».

ОАО «Росат» - это крайне мутная контора. Согласно сведениям из ЕГРЮЛ, учредителями ее являются 4 юридических лица, сведения о которых внесены в ЕГРЮЛ в один день – 31 августа 2004 года. Названия этих юрлиц, а особенно их комбинация, наводят на самые разнообразные мысли: 

- Общество с ограниченной ответственностью "Ремонт, обслуживание, снабжение авиации специальными комплектующими", 

- Общество с ограниченной ответственностью "Осень", 

- Общество с ограниченной ответственностью "Энигма сейл", 

- Государственное унитарное предприятие Тушинское машиностротительное конструкторское бюро "Союз" - дочернее предприятие федерального государственного унитарного предприятия "российская самолетостроительная корпорация "МИГ". 

Деятельность ОАО «Росат» еще интереснее.  

Единственным разрешенным видом деятельности для данной организации является «53.20.1 Деятельность специальной почтовой связи». При этом у компании каким-то образом оказалась лицензия на разработку, производство, испытание, установку, монтаж, техническое обслуживание, ремонт, утилизацию и реализацию вооружения и военной техники, выданная Министерство промышленности и торговли Российской Федерации. 

Зачем организации, которая занимается почтовой связью, понадобилась лицензия на работу с вооружением и военной техникой? И каким образом Министерство промышленности и торговли умудрилось выдать такую лицензию организации, не имеющей право на работу с оружием?

А в конце октября 2018 года обнаружилось, что корпус усадьбы XVIII века по адресу улица Александра Солженицына, д. 33, стр. 2, снесен полностью. На его месте заливают фундамент для нового строительства.

Здание является ценным градоформирующим объектом, оно расположено в охранной зоне объектов культурного наследия. Снос исторически ценных градоформирующих объектов в охранных зонах объектов культурного наследия запрещен федеральным законодательством.

Фотографии Архнадзора 

Какая-то мутная контора ради сиюминутной прибыли уничтожает исторический облик нашего древнего города, национальное достояние. Нельзя допустить, чтобы это сошло ей с рук.

Все дружно пишем жалобы, чтобы могильщики нашей истории не остались безнаказными! 

Куда писать: 

ОАТИ, Мосгосстройнадзор, департамент культурного наследия. 

Адрес для отправки обращения - https://www.mos.ru/feedback/individual/, адресата нужно выбрать в графе «получатель» 

Примерный текст:

В октябре 2018 года было полностью снесено здание по адресу ул. Александра Солженицына, д. 33, стр. 2. На месте снесенного здания ведется самовольное строительство. 

Разрешение на снос здания не выдавалось. Разрешение на строительство по данному адресу не выдавалось. 

Здание по адресу ул. Александра Солженицына, д. 33, стр.2 является исторически ценным градоформирующим объектом, расположенным в охранной зоне объектов культурного наследия. 

Согласно п. г ч. 9 постановления правительства Российской Федерации от 12 сентября 2015 г. N 972, уничтожение исторических ценных градоформирующих объектов в охранных зонах объектов культурного наследия не допускается. 

Прошу срочно выдать предписание об остановке незаконных строительных работ на месте незаконного сноса исторически ценного градоформирующего объекта. 

Прошу принять в отношении собственников здания, ответственных за уничтожение ценного градоформирующего объекта, меры в установленном законом порядке. 

Прошу принять меры по восстановления исторически ценного градоформирующего объекта в первозданном виде.

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Всего комментариев к статье: 2
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имена не выбирают
Стас написал 13.11.2018 13:40
Горько видеть, как меняется ситуация в городе-герое Москве. Исторический облик меняется в угоду толстосумам.
Никто не спрашивает москвичей, хотя приложение на айфоне позволяет узнать мнение каждого.
А мы молчим. Доколе? Мы же советские люди, чай, не таджики какие нибудь!
Капиталу важна сверхприбыль, а не исторический облик столицы.
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(без названия)
маскваччч написал 13.11.2018 12:26
Это результат неустанных трудов мэра-оленевода на благо своих хозяев-олигархов. Видимо этот оленевод полагает что для привлечения в Москву туристов достаточно еще неснесенного Кремля с парком по соседству и большого количества баров-пабов-ресторанов. Ну а что касается улицы С.О.Лженицына - то пусть ее хоть начисто снесут!
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