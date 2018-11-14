"Салют" ещё не передали в ОДК, а уже разворовывают?

Как уже неоднократно сообщалось в прессе - к январю 2019 года должен завершиться процесс по интеграции авиамоторного завода «Салют» в ОДК (объединенную двигателестроительную корпорацию). Подобные объединения всегда (за исключением тех редких случаев, когда у работников получается объединиться и дать отпор) ведут к массовым сокращениям и иным нарушениям прав трудящихся. А достаточно часто к частичному или полному разворовыванию предприятия, вплоть до его фактического уничтожения.

«Салют» не стал исключением. Первая волна сокращений уже пошла. Следующие - на очереди.

Каким образом работников «провожают» с рабочих мест»? Один маленький пример!

22 октября 2018 года сотрудницу «Салюта» Муравьёву Тамару Ивановну (ведущего инженера БВК, Управление логистики) уведомили о сокращении. Отметим, что в соответствии со ст.179 ТК РФ при равной производительности труда и квалификации предпочтение в оставлении на работе отдается:

- семейным - при наличии двух или более иждивенцев (нетрудоспособных членов семьи, находящихся на полном содержании работника или получающих

от него помощь, которая является для них постоянным и основным источником средств к существованию);

- лицам, в семье которых нет других работников с самостоятельным заработком (!);

- работникам, получившим в период работы у данного работодателя трудовое увечье или профессиональное заболевание;

- инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам боевых действий по защите Отечества;

- работникам, повышающим свою квалификацию по направлению работодателя без отрыва от работы.

А Тамара Ивановна является единственным кормильцем в семье, у неё на иждивении находится инвалид второй группы.

Тамара Ивановна заявила, что не согласна с сокращением. Далее с ней произошёл следующий инцидент.

Цитирую по докладной записке:

«Я, Муравьёва Тамара Ивановна, 11 ноября 2018 года принимала участие в инвентаризации по ГМС (89), работала оператором на складах: № 23 и № 5. В конце рабочей смены, после заполнения и распечатки описи инвентаризационной ведомости ТМЦ, журнала оператора по принятию и введению ярлыков должна была всё это сдать и отчитаться перед комиссией по инвентаризации под роспись. Я подготовила пакет документов к сдаче и обратилась к заведующей складом № 5, с предложением о распечатке ей ведомости анализа (превышение и недостача) данного склада на 11.11.2018 г., на что получила ответ, ничего не надо, так как завтра (12.11.18 г.) с утра всё будет изменено.

Такой ответ вызвал у меня сомнения: как так? Данный документ может распечатать только оператор, введя свой пароль. Я уже собиралась уходить и нести пакет документов для отсчета комиссии, когда меня остановили: заведующая складом № 5 и зам. начальника ГМС убеждая, что сегодня комиссия отчёты не принимает и на заводе уже никого нет. «Вы всё положите здесь, на складе, а завтра утром в 7.30, мы сами идём в бухгалтерию и будем сдавать Ваши отсчёты, или Вы не доверяете?» - говорили они.

На что я возразила и сказала, что я буду свой отчёт сдавать сама.

Проходя домой мимо заводоуправления я увидела, что в помещении на 3 этаже горит свет. Поднявшись по лестнице, я увидела, что инвентаризационная комиссия работает и ждёт мои отсчёты. Тут же появилась зам. начальника ГМС и сообщила комиссии, что она не может сдать документы по складам, так как все операторы ушли домой.

Возмутившись явным искажением фактов я заявила, что готова отчитаться по документам и потребовала предоставить такую возможность. выполнила моё требование, но предварительно устроила скандал.

На основании выше сказанного предполагаю, что зам. начальника ГМС сознательно дезинформировала операторов и отпустила их домой с целью срыва сроков сдачи документации, возможно, это было сделано с целью подмены данных в документах строгой финансовой отчётности.»

Что это было? Странный неформальный метод работы? Так на оборонном предприятии такого не должно быть, да и раньше не было. Попытка подставить человека, дабы принудить его уволиться? Попытка списать на увольняемого человека разворовывание завода?

Муравьёва написала соответствующую докладную. На следующий день руководство предложило ей извиниться перед упомянутыми в докладной лицами, а также передать дела по складу другой сотруднице. Муравьёва написала заявление начальнику бюро внешней кооперации Богза Д.Юс просьбой выдать копию приказа о передаче дел.

Заявление было им порвано.