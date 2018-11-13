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Московский листок

Культ личности в созвучном переименовании улиц

Опубликовано 13.11.2018 автором Сергей Резник в разделе комментариев 2

прокуратура ростов
Культ личности в созвучном переименовании улиц

С некоторых пор, в официальных документах прокуратуры г. Новошахтинска, улица Харьковская значится улицей "Харьковского".

Прокуратура г. Новошахтинска Ростовской области, называет улицу, по адресу которой она расположена, именем известного ростовского правозащитника, а в прошлом областного прокурора.

Анатолий Иванович Харьковский 
В 1976 г. окончил Саратовский юридический институт. Работал следователем прокуратуры и помощником прокурора Куйбышевского района, прокурором г. Каменск-Шахтинского. С 1988 стал заместителем, затем первым заместителем прокурора области. В марте 1997 г. был назначен прокурором Ростовской области. В апреле 2007 года Законодательным Собранием избран на должность Уполномоченного по правам человека в Ростовской области. 
Где и "работает" по настоящее время.

Жду громких переименований улиц от других областных и районных ведомств. 

Почему бы в городах и районах не появиться улицам созвучным фамилиям известных живых, и уже мертвых сынов донской, саратовской, белгородской, краснодарской или белорусской земли?

Как стало бы задорно и весело жить!

Почему бы не переименовать в Ростове улицу Социалистическую, в улицу Самодурова?

Или назвать Ворошиловский мост "горбатым"? Площадь Советов уже давно переименована самими горожанами. Кто не знает, станьте спиной к областному правительству и попросите подсказку у коня.. 

Как сочно заиграли бы новые названия в официальных документах! 

И главное ведь, по-существу.

А пока только Харьковская-Харьковского.

И раз это предписано прокуратурой, то для органов исполнительной, и тем более местной власти, так оно и должно быть.



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Всего комментариев к статье: 2
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О дебилизме.
торгвоенмор ссср написал 13.11.2018 15:00
ДУРАКАМ и ХРЕН БАЛАЛАЙКА.А ведь этих УРОДОВ наша сперма произвела.Протухшая АГДАМОМ и Алжирским.А эта поросль ВЫКОСИТ вас не в пример гестаповцам.Удивительно что не в пример.Те ясно и четко.Эти подлянкой.Может это беда нашего героического ЯКОБЫ НАРОДИШКА?
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ростов - город чинопочитательный
Стас Ч. написал 13.11.2018 14:00
Южный город Ростов - один из тех, где душно и зловонно. Город, где вылизывали сапоги любой власти, и даже криминал так сплелся с властью, что порою невозможно отличить, кто есть ху.
Невозможно, чтобы хороший, порядочный человек был назначен прокурором в Ростове.
Кстати, знаменитый мем "146%" вошел в жизнь именно из Ростова-на-Дону. Это в ростовской области за партию власти проголосовало больше, чем живет.
И при советской власти Ростов-на-Дону являлся "Пристанью для непотопляемых", так что не в путене дело.
Удивительно, но в городе Азове, или даже Таганроге, несмотря на ничтожное расстояние 60 км., и люди душевнее, и дышится свободнее, и мигрантов меньше.
Таганрог, бывший Украинский город, родина Чехова и Раневской, прекрасен.
Хорошо бы в нем референдум провести.
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