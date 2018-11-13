Культ личности в созвучном переименовании улиц

С некоторых пор, в официальных документах прокуратуры г. Новошахтинска, улица Харьковская значится улицей "Харьковского".

Прокуратура г. Новошахтинска Ростовской области, называет улицу, по адресу которой она расположена, именем известного ростовского правозащитника, а в прошлом областного прокурора.

Анатолий Иванович Харьковский

В 1976 г. окончил Саратовский юридический институт. Работал следователем прокуратуры и помощником прокурора Куйбышевского района, прокурором г. Каменск-Шахтинского. С 1988 стал заместителем, затем первым заместителем прокурора области. В марте 1997 г. был назначен прокурором Ростовской области. В апреле 2007 года Законодательным Собранием избран на должность Уполномоченного по правам человека в Ростовской области.

Где и "работает" по настоящее время.

Жду громких переименований улиц от других областных и районных ведомств.

Почему бы в городах и районах не появиться улицам созвучным фамилиям известных живых, и уже мертвых сынов донской, саратовской, белгородской, краснодарской или белорусской земли?

Как стало бы задорно и весело жить!

Почему бы не переименовать в Ростове улицу Социалистическую, в улицу Самодурова?

Или назвать Ворошиловский мост "горбатым"? Площадь Советов уже давно переименована самими горожанами. Кто не знает, станьте спиной к областному правительству и попросите подсказку у коня..

Как сочно заиграли бы новые названия в официальных документах!

И главное ведь, по-существу.

А пока только Харьковская-Харьковского.

И раз это предписано прокуратурой, то для органов исполнительной, и тем более местной власти, так оно и должно быть.