Культ личности в созвучном переименовании улиц

С некоторых пор, в официальных документах прокуратуры г. Новошахтинска, улица Харьковская значится улицей "Харьковского".
Прокуратура г. Новошахтинска Ростовской области, называет улицу, по адресу которой она расположена, именем известного ростовского правозащитника, а в прошлом областного прокурора.
Анатолий Иванович Харьковский
В 1976 г. окончил Саратовский юридический институт. Работал следователем прокуратуры и помощником прокурора Куйбышевского района, прокурором г. Каменск-Шахтинского. С 1988 стал заместителем, затем первым заместителем прокурора области. В марте 1997 г. был назначен прокурором Ростовской области. В апреле 2007 года Законодательным Собранием избран на должность Уполномоченного по правам человека в Ростовской области.
Где и "работает" по настоящее время.
Жду громких переименований улиц от других областных и районных ведомств.
Почему бы в городах и районах не появиться улицам созвучным фамилиям известных живых, и уже мертвых сынов донской, саратовской, белгородской, краснодарской или белорусской земли?
Как стало бы задорно и весело жить!
Почему бы не переименовать в Ростове улицу Социалистическую, в улицу Самодурова?
Или назвать Ворошиловский мост "горбатым"? Площадь Советов уже давно переименована самими горожанами. Кто не знает, станьте спиной к областному правительству и попросите подсказку у коня..
Как сочно заиграли бы новые названия в официальных документах!
И главное ведь, по-существу.
А пока только Харьковская-Харьковского.
И раз это предписано прокуратурой, то для органов исполнительной, и тем более местной власти, так оно и должно быть.
торгвоенмор ссср написал 13.11.2018 15:00
Стас Ч. написал 13.11.2018 14:00
Невозможно, чтобы хороший, порядочный человек был назначен прокурором в Ростове.
Кстати, знаменитый мем "146%" вошел в жизнь именно из Ростова-на-Дону. Это в ростовской области за партию власти проголосовало больше, чем живет.
И при советской власти Ростов-на-Дону являлся "Пристанью для непотопляемых", так что не в путене дело.
Удивительно, но в городе Азове, или даже Таганроге, несмотря на ничтожное расстояние 60 км., и люди душевнее, и дышится свободнее, и мигрантов меньше.
Таганрог, бывший Украинский город, родина Чехова и Раневской, прекрасен.
Хорошо бы в нем референдум провести.