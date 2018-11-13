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Московский листок

S&P не верит в ускоренный рост российской экономики

Опубликовано 13.11.2018 в разделе комментариев 1

S&P не верит в ускоренный рост российской экономики

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) ожидает от российской экономики роста на 1,7-,18% в 2018-2021 годах, что заметно ниже ожиданий правительства. «Мы прогнозируем относительно скромный рост ВВП России в 2018–2021 гг. – на уровне 1,7–1,8%, в то время как правительство страны прогнозирует, что рост ВВП может достичь 3% в 2021 г. за счет программы капиталовложений», - цитирует РИА Новости отчет агентства "Как программа капиталовложений России может повлиять на экономический рост и кредитоспособность компаний".

По мнению аналитиков, заявленные правительством инвестиционные проекты на общую сумму около 30 триллионов рублей, вряд ли будут реализованы в полной мере. Результаты стресс-тестов, проведенные агентством, показывают, что увеличение капзатрат на 30% негативно скажется на кредитных профилях компаний, но не окажет значительного давления на их рейтинги.

"На наш взгляд, основным фактором, который сможет влиять на рейтинги российских компаний, является ограничение доступа этих компаний к внешнему финансированию в связи с рядом геополитических причин", — говорится в отчете.

По мнению S&P, правительство, скорее всего, будет считать своим приоритетом макроэкономическую стабильность, придерживаясь бюджетного правила и, как следствие, ограничивая потенциал экономического роста. "Вместе с тем более высокие темпы роста инвестиций в коммерческом секторе зависят от прогресса в проведении структурных реформ, в том числе реформы судебной системы, а также от прогресса в приватизации и демонополизации", - говорится в отчете.

Напомним, официальный макропрогноз Минэкономразвития предполагает рост ВВП в 2018 г. на 1,8%, в 2019 г. – на 1,3%, в 2020 г. – на 2%, а в 2021 г. – его ускорение до 3,1%.

 

 



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Всего комментариев к статье: 1
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вслед за совестью путен потерял и стыд
Стас Ч. написал 13.11.2018 14:53
В Кремле заявили, что администрация президента Казахстана Нурсултана Назарбаева специально попросила, чтобы в ходе его совместного с российским коллегой Владимиром Путиным посещения туристической выставки в казахстанском Петропавловске маршрут делегаций не проходил возле стенда с Керченским мостом, сообщает &#171;РИА Новости&#187; .
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.
Бу-га-га.
Латиница, говоришь?
Секретарь ЦК КПСС Казахстана ***** клал на русский мир с рылом кадырова.
Имеет право.
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