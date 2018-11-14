Инсультная реабилитация - у соседки на скамейке

Оптимизация медицины на территории РФ, против которой уже не первый год выступают сообща, как сами пациенты, так и медицинские работники, от своих драматических форм (сокращения количества больниц, медицинских работников, профильных специалистов) перешла к гротескным.

Суть новой практики заключается в том, что становится возможным парализованных инсультных пациентов, которым требуется реабилитационный уход, выписывать под патронаж соседей. Причём, в принудительном порядке. Соседи в данной ситуации обязаны принять тяжелобольного соседа под свою опеку, для проведения реабилитационных мер.

Данный случай происходит в настоящее время в городской московской больнице № 31, в районе проспекта Вернадского. Пациентку Прищепу Наталью Васильевну (67-ми лет) после госпитализации с инсультом от 17 октября, и повторного инсульта с переводом в реанимацию от 30 октября, 12 ноября собрались выписывать домой, в общежитие по адресу - улица 50 лет Октября д. 2, к. 1.

Поскольку Прищепа проживает в общежитии одна, и на момент планируемой выписки (12 ноября) не может говорить, а также ходить (парализована правая сторона), было найдено современное оптимизационное решение - выписать Прищепу под наблюдение соседей. Лечащий врач Прищепы сообщил, что очередь пациентки в реабилитационный центр наступит через две-три недели, и обязанность по уходу на это время ложится на соседей.

12 ноября пришли вести из реабилитационного центра - там отказались принимать Наталью Прищепу, так как у Натальи Васильевны в дополнение ко всему -сложности с острой сердечной недостаточностью и тромбом. После таких вестей медицинский персонал только усилил свои побуждения к соседям общежития к принятию ими тяжелобольной пациентки. Соседи, в условиях данной ситуации, фактически должны были заменить собой не только медицинский персонал по уходу за лежачим больным, но и выступить в качестве высокопрофессиональных специалистов, которых, как оказалось, нет даже в московском реабилитационном центре.

Жители общежития, соседи Прищепы, не согласились принять на себя столь ответственную миссию и обратились в нашу редакцию, рассказав о происходящей ситуации. Сама Наталья Прищепа не может сейчас постоять за себя, её несвоевременная выписка из больницы может стоить ей жизни, и жители надеются, что необходимая помощь их соседке будет оказана именно в больнице, и если удастся пресечь данную ситуацию на корню, то и всем остальным жителям РФ, которые являются соседями друг другу, не придётся в дальнейшем заменять собой медицинских специалистов, или самим получать медицинскую помощь от дяди Коли или тёти Нади по подъезду, помогая тем самым оптимизировать медицину к народным рецептам и лечебным поверьям.

Тем не менее, вопрос о дальнейшем пребывании Натальи Прищепы остаётся открытым - больница № 31 держать её у себя больше не может, реабилитационный центр её брать отказывается, соседи бьют в колокола, призывая помочь их соседке по общежитию.