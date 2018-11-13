Визовый центр Испании в Москве приостановил работу из-за обысков

Визовый центр Испании в Москве временно приостановил работу из-за обысков, сообщает Интерфакс ос ссылкой на осведомленные источники. "В визовом центре Испании на Калужской площади сегодня сотрудники правоохранительных органов проводят обыск и выемку документов по ранее выданным конкретным гражданам визам", - сказал один из собеседников агентства.

По словам источника в испанском консульстве, визовый центр закрыт по независящим от него причинам. "Визовый центр Испании в Москве временно закрыт с раннего утра по независящим от него причинам. Компания BLS, в ведомстве которой находится визовый центр, делает все возможное для разрешения этой ситуации в кратчайшие сроки", - сказал собеседник агентства.

На сайте визового центра сообщается, что он временно закрыт в связи с "непредвиденными обстоятельствами".

"Уважаемые туристические агентства/заявители! В связи с непредвиденными обстоятельствами, визовый центр Испании BLS в Москве временно закрыт. Пожалуйста, обращайтесь в колл-центр для получения достоверной информации", - говорится в сообщении. Когда именно центр откроется для посетителей, не уточняется.