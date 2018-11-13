Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Визовый центр Испании в Москве приостановил работу из-за обысков

Опубликовано 13.11.2018 в разделе комментариев 0

Визовый центр Испании в Москве приостановил работу из-за обысков

Визовый центр Испании в Москве временно приостановил работу из-за обысков, сообщает Интерфакс ос ссылкой на осведомленные источники. "В визовом центре Испании на Калужской площади сегодня сотрудники правоохранительных органов проводят обыск и выемку документов по ранее выданным конкретным гражданам визам", - сказал один из собеседников агентства.

По словам источника в испанском консульстве, визовый центр закрыт по независящим от него причинам. "Визовый центр Испании в Москве временно закрыт с раннего утра по независящим от него причинам. Компания BLS, в ведомстве которой находится визовый центр, делает все возможное для разрешения этой ситуации в кратчайшие сроки", - сказал собеседник агентства.

На сайте визового центра сообщается, что он временно закрыт в связи с "непредвиденными обстоятельствами".

"Уважаемые туристические агентства/заявители! В связи с непредвиденными обстоятельствами, визовый центр Испании BLS в Москве временно закрыт. Пожалуйста, обращайтесь в колл-центр для получения достоверной информации", - говорится в сообщении. Когда именно центр откроется для посетителей, не уточняется.

 

 



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Должны ли пешеходы уступать дорогу кортежам феодалов?:
Результаты
Интернет-ТВ
Саботаж украинских властей: почему коммунальное хозяйство в стране ушло под откос?
Саботаж украинских властей: почему коммунальное хо...
12.11.2018
С. Глазьев, В. Жуковский, М. Калашников: рейдеры, оборотни и налетчики в госбанках РФ
С. Глазьев, В. Жуковский, М. Калашников: рейдеры, ...
12.11.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Визовый центр Испании в Москве приостановил работу из-за обысков (0)
S&P не верит в ускоренный рост российской экономики (3)
Культ личности в созвучном переименовании улиц (4)
На Андроньевской площади проводят "капремонт" путём полного сноса корпуса усадьбы XVIII века (2)
Клепач: весь доход от дорогой нефти ушел в отток капитала из РФ (4)
Невостребованные вклады россиян могут передать в бюджет (4)
А не сажать ли на кол должников по штрафам ГИБДД? (12)
Россияне стали тратить меньше денег в магазинах (0)
Навальному запретили выезд за границу (3)
Денежки покидают Россию Путина (30)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Турция вoзращается за ленинским пoдаркoм?...
Дарья Митина Дарья Митина: Запишите в слoварик
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Будьте готовы, что законы вам будут принимать палачи, мытари и тюремщики
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Переворот сознания
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss