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Московский листок

Медведев пригрозил отказаться от участия в Давосском форуме, если туда не пустят российских олигархов

Опубликовано 13.11.2018 в разделе комментариев 2

Медведев пригрозил отказаться от участия в Давосском форуме, если туда не пустят российских олигархов

Россия откажется от участия в Давосском форуме, если организаторы мероприятия не снимут ограничения для попавших под санкции США российских бизнесменов, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Если эти решения, которые были приняты в отношении представителей российского бизнеса, не будут изменены, то нам придется принять решение об отказе от участия государственных служащих и российских компаний с государственным участием в давосском форуме, тогда туда никто не поедет", цитирует РИА Новости Медведева.

По его словам, этот вопрос он обсудил с президентом Швейцарской Конфедерации, который пообещал "навести справки" и прояснить ситуацию.

Ранее стало известно, что организаторы Всемирного экономического форума в Давосе не пригласили на очередную сессию совладельца "Русала" Олега Дерипаску, владельца группы "Ренова" Виктора Вексельберга, а также главу ВТБ Андрея Костина. По данным зарубежных СМИ, это связано с их внесением в санкционные списки США.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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Re:
Buratino tattooed написал 13.11.2018 18:34
Потому что Володя политический и государственный лидер. У него иммунитет на эти дела. Как переизбирут, так милости просим в Гаагу
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(без названия)
макипенрт написал 13.11.2018 18:23
Меня интересует немного другой вопрос: ПОЧЕМУ ПУТЛЕР ДО СИХ ПОР НЕ ПОД САНКЦИЯМИ? Путлер - пахан, работодатель всех этих воров. Так почему не под санкциями он? А все эти дерибаски-вексельберги вкупе с костиными-медведевыми - так, пыль под ногами. Да, жирная пыль, но - пыль.
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