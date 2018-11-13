Медведев пригрозил отказаться от участия в Давосском форуме, если туда не пустят российских олигархов

Россия откажется от участия в Давосском форуме, если организаторы мероприятия не снимут ограничения для попавших под санкции США российских бизнесменов, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Если эти решения, которые были приняты в отношении представителей российского бизнеса, не будут изменены, то нам придется принять решение об отказе от участия государственных служащих и российских компаний с государственным участием в давосском форуме, тогда туда никто не поедет", цитирует РИА Новости Медведева.

По его словам, этот вопрос он обсудил с президентом Швейцарской Конфедерации, который пообещал "навести справки" и прояснить ситуацию.

Ранее стало известно, что организаторы Всемирного экономического форума в Давосе не пригласили на очередную сессию совладельца "Русала" Олега Дерипаску, владельца группы "Ренова" Виктора Вексельберга, а также главу ВТБ Андрея Костина. По данным зарубежных СМИ, это связано с их внесением в санкционные списки США.