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Московский листок

Медведев пообещал заняться восстановлением экономики Ливии

Опубликовано 13.11.2018 в разделе комментариев 3

Медведев пообещал заняться восстановлением экономики Ливии

Россия готова заниматься восстановлением экономики и социальной сферы Ливии, заявил глава правительства РФ Дмитрий Медведев на заседании конференции по Ливии.

"Восстановление экономики, восстановление социальной сферы, перспективные проекты, которые можно и нужно восстановить, - это тоже ключ к возобновлению нормальной жизни в Ливии", - отметил Медведев. "И мы готовы этим заниматься", - цитирует премьер-министра ТАСС.

По его словам, Россия намерена сделать все возможное, чтобы на ливийской земле установился прочный мир.

"Мы намерены сделать все возможное, чтобы на ливийской земле установился прочный мир, а ее трагический опыт миновал другие государства", - подчеркнул российский премьер.

 

 



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Всего комментариев к статье: 3
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о целесообразности предложения
жоржик. написал 13.11.2018 21:56
1. жоржик. дай бог, в которого не верю, осуществиться пожеланиям премьер-министра и ему повезет восстановить Джамахерию? или Джамма Херию? Ну он лучше знает что ему там восстанавливать..
2. самое главное, чтобы ему не взбрело в голову отойти от своего плана - когда начнет получаться и не пожелать донести зеленое знамя исламаопять до пиренеев, а может и до парижу;
3. так как опять закажем мистрали, и ПВВ придется опять договариваться с Египтом
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восстановителям
пожелание написал 13.11.2018 21:09
Да постигнет вас всех судьба прежнего правителя Ливии Муаммара Каддафи.
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И этим тоже???
Что??? написал 13.11.2018 21:04
Идиот,ты бы лучше занялся восстановлением экономики и социальной сферы России!Страны,в которой ты,по большому недоразумению и волей шныря из подворотни,числишься премьер-министром.
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