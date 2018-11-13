Медведев пообещал заняться восстановлением экономики Ливии

Россия готова заниматься восстановлением экономики и социальной сферы Ливии, заявил глава правительства РФ Дмитрий Медведев на заседании конференции по Ливии.

"Восстановление экономики, восстановление социальной сферы, перспективные проекты, которые можно и нужно восстановить, - это тоже ключ к возобновлению нормальной жизни в Ливии", - отметил Медведев. "И мы готовы этим заниматься", - цитирует премьер-министра ТАСС.

По его словам, Россия намерена сделать все возможное, чтобы на ливийской земле установился прочный мир.

"Мы намерены сделать все возможное, чтобы на ливийской земле установился прочный мир, а ее трагический опыт миновал другие государства", - подчеркнул российский премьер.