Медведев пообещал заняться восстановлением экономики Ливии

Россия готова заниматься восстановлением экономики и социальной сферы Ливии, заявил глава правительства РФ Дмитрий Медведев на заседании конференции по Ливии.
"Восстановление экономики, восстановление социальной сферы, перспективные проекты, которые можно и нужно восстановить, - это тоже ключ к возобновлению нормальной жизни в Ливии", - отметил Медведев. "И мы готовы этим заниматься", - цитирует премьер-министра ТАСС.
По его словам, Россия намерена сделать все возможное, чтобы на ливийской земле установился прочный мир.
"Мы намерены сделать все возможное, чтобы на ливийской земле установился прочный мир, а ее трагический опыт миновал другие государства", - подчеркнул российский премьер.
жоржик. написал 13.11.2018 21:56
2. самое главное, чтобы ему не взбрело в голову отойти от своего плана - когда начнет получаться и не пожелать донести зеленое знамя исламаопять до пиренеев, а может и до парижу;
3. так как опять закажем мистрали, и ПВВ придется опять договариваться с Египтом
пожелание написал 13.11.2018 21:09
Что??? написал 13.11.2018 21:04