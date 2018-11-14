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Московский листок

Тень Поклонской в деле об уфимском изнасиловании

Опубликовано 14.11.2018 автором Александр Головенко в разделе комментариев 4

полиция телефон связь
Тень Поклонской в деле об уфимском изнасиловании

А бывало у вас так? Простился с любимой девушкой и принялся за текущие дела. А через несколько лет вдруг встретил ее, и начались охи-ахи и всякие воспоминания.

В общем, чувствую за собой должок. Вместо обещанного по выходным развлекательного чтения на нынешнее воскресенье из-под пера вдруг выскочило сурьезное эссе про землячку из «уранового» г. Лесной. Но опять-таки по просьбам трудящихся (https://forum-msk.org/material/news/15161482.html).

Свое отношение к изнасилованию подчиненной ее «ментовскими» начальниками я здесь уже высказал. Слитая в СМИ версия выглядела наспех состряпанной и неправдоподобной.

И не стал бы я, наверно, повторно возвращаться к ЧП, если бы не та самая «старая любовь». Так, супруга одного из арестованных «секс-героев» вбросила в СМИ информацию с этаким гниловатым привкусом. Дескать, мой муж прошел проверку на полиграфе, а эта девица отказалась. Значит, темнит, что-то скрывает...

Жена есть жена, а эта Гузель (имя условное) правильно отказалась. Никакой же гарантии, что полиграфолог не продаст пикантные подробности в СМИ. Многие бы заплатили за нее приличные «бабки».

А я сразу вспомнил свои «нетленки» про «детектор лжи», которых за десяток лет наваял прилично. Так что на вопрос: «Должна ли жертва преступления проходить проверку на «детекторе лжи»? могу ответить так: не должна.

Опрос с применением этой штуковины дело добровольное, в чем испытуемый дает специальную  расписку. Причем, вопросы заранее согласовываются.

И сами подозреваемые не обязаны. Но если они считают себя невиновными, могут согласиться или даже потребовать пройти проверку на «электронном дознавателе».

18 месяцев ст. следователь генпрокуратуры Индюков прессовал Тамару Рохлину в переполненной камере СИЗО, требуя «признательных показаний» в убийстве мужа, которого она не совершала.

Она просила и требовала проверить ее на полиграфе, но всякий раз получала отказ. Зачем, если «семья» приказала влепить ей на всю катушку? Присудили 8 лет колонии без единого доказательства ее вины.

Фишка в том, что у нас до сих пор нет закона об обязательном тестировании участников уголовного процесса, как и остальных граждан в случае необходимости. Оно проводится по закону об оперативно-розыскной деятельности 1993 г. в рамках уголовного дела в ограниченных случаях. Например, для сужения числа подозреваемых.

В 2005 г. я познакомился с начальником отдела Института криминалистики ФСБ Юрием Холодным. С тех пор стал шутливо называть его «отцом русской полиграфии».

Достаточно сказать, что он был первым слушателем совсекретной группы, которую в 1975 году тогдашний шеф КГБ Ю.Андропов сформировал для изучения психофизических явлений в организме и самого полиграфа. Его в то время в Союзе называли «служанкой империализма».

В 2008 г. комитет по безопасности Госдумы с помощью Юрия Ивановича подготовил законопроект о применении полиграфа в стране. Его, как водится, направили на отзыв в правительство тогдашнему премьеру В.Путину.

О незавидной судьбе великого антикоррупционного почина ФСБ я писал потом дважды. 4 марта 2009 г. в заметке «Закон о «детекторе лжи» похоронил Путин?» (https://forum-msk.org/material/lenty/772317.html).

Вернулся к теме 29 января 2016 г.  - «Когда же Путин вернет обществу «детектор лжи»? (https://forum-msk.org/material/politic/11387937.html).

К тому времени полковник Ю.Холодный уже «снял погоны» и ушел в отставку. Без него все заглохло. И мы выражали надежду, что, может быть, новый шеф ФСБ А.Бортников вспомнит о многострадальном законе, самому же ему столь необходимому для борьбы с высокопоставленными коррупционерами?

Не вспомнил. Но о нем почему-то вспомнила… новоиспеченная депутатка пани Поклонская. В начале февраля 2017 г. она как бы ни к селу, ни к городу заявила в интервью, что в домашнем эксперименте с сестрой-специалистом запросто обманула полиграф. А потому-де он совершенно не нужен. Кто захочет его обмануть - легко обманет.

Так что рухнули последние надежды коллег Ю.Холодного из Института криминалистики ФСБ, которые надеялись, что уж эта-то «правильная Дума» даст его детищу ход.

Не дала. И не началось в стране крупномасштабное разоблачение высокопоставленных и иных лихоимцев. И не скоро еще страна узнает, откуда «левые» миллиарды у Навкиного мужа.

И в деле о надругательстве уфимских «ментов» над своей сотрудницей никогда не вскроются обстоятельства, до которых бы мог докопаться опороченный Няшей полиграф.

Похоже,  сойдутся на усредненном варианте. С одной стороны, с другой стороны…



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Всего комментариев к статье: 4
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Re: У изнасилованной отец в Росгвардии
Ночной гвоздь написал 14.11.2018 01:46
Как же Путин даст "зеленый" полиграфу, если набирает в правительство и Думу одних жуликов??
Его самого неплохо бы проверить на вербовку еще в ГДР западными разведками
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Re: иии
иии написал 14.11.2018 01:44
Причем шаман управляемый.
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иии
иии написал 14.11.2018 01:42
Полиграф и оператор - современные бубен и шаман.
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У изнасилованной отец в Росгвардии
Глаголев Николай написал 14.11.2018 01:02
Иначе бы ее уже давно арестовали за клевету. И дела бы и арестов не было. Здешнее МВД и полицаев уже поддержал новый врио Башкирии Хабиров. Путин прислал
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