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Московский листок

Дополнительный доход от более высоких цен на нефть ушел в отток капитала

Опубликовано 14.11.2018 в разделе комментариев 3

нефть капитал доход
Дополнительный доход от более высоких цен на нефть ушел в отток капитала

Почти весь дополнительный доход от более высоких цен на нефть в 2018 году ушел в отток капитала из России — в экономике страны почти ничего не осело. Это уже официальная точка зрения, высказанная на заседании правительства РФ.

Денежки покидают Россию Путина

Напомню, Центробанк зафиксировал отток капитала в январе-октябре 2018 года в размере $42,2 млрд, годом ранее показатель за аналогичный период составил $14 млрд, сообщает ТАСС. Величину оттока капитала в равной степени определили банковские операции по погашению внешних обязательств, а также сделки по приобретению активов за рубежом.

Попробуем осознать - в стране, где по Конституции все недра принадлежат всему народу, весь прирост нефтяной ренты, случившийся за счет удачной коньюнктуры, ушел за рубеж и ничего не оставил в национальной экономике. И правительство страны констатирует это то ли с беспомощностью, то ли даже со скрытым удовлетворением.

Может ли страна существовать с такой экономической моделью и такой политической системой?

Это с такой системой собрались с Америкой воевать?

Тут впору в сортире у Трех вокзалов "Занято!" кричать...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 3
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Как у ярду, как у скоту Появилася работа! Тра-ля-ля -ды, тра-ля -ля! Отравили скрипаля!
!!!ETOTBOGQ!VASJA!!!&&&Q написал 14.11.2018 01:47
"Попробуем осознать - в стране, где по Конституции все недра принадлежат всему народу, весь прирост нефтяной ренты, случившийся за счет удачной коньюнктуры, ушел за рубеж и ничего не оставил в национальной экономике. И правительство страны констатирует это то ли с беспомощностью, то ли даже со скрытым удовлетворением."
- Таки нужно уточнять, какому именно народу таки принадлежат недра "этой страны", кака выражаются ебаныевротлибералыиправозащитники - то таки да...
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из конституции РФ
дим написал 14.11.2018 01:45
Статья 9
1. Земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в Российской Федерации как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории.
2. Земля и другие природные ресурсы могут находиться в частной, государственной, муниципальной и иных формах собственности.
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(без названия)
WC написал 14.11.2018 01:30

Миша Хазин раз 100 объяснял, что для дорогих россиян цена на нефть величина фиксированная - 40 долларов/баррель . Остальное - на Запад: облигации по долговым обязательствам США и прочие прелести с почти нулевыми процентами.
Если цена ниже 40 долларов - это проблемы выше упомянутых дорогих россиян.
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