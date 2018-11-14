Дополнительный доход от более высоких цен на нефть ушел в отток капитала

Почти весь дополнительный доход от более высоких цен на нефть в 2018 году ушел в отток капитала из России — в экономике страны почти ничего не осело. Это уже официальная точка зрения, высказанная на заседании правительства РФ.

Денежки покидают Россию Путина

Напомню, Центробанк зафиксировал отток капитала в январе-октябре 2018 года в размере $42,2 млрд, годом ранее показатель за аналогичный период составил $14 млрд, сообщает ТАСС. Величину оттока капитала в равной степени определили банковские операции по погашению внешних обязательств, а также сделки по приобретению активов за рубежом.

Попробуем осознать - в стране, где по Конституции все недра принадлежат всему народу, весь прирост нефтяной ренты, случившийся за счет удачной коньюнктуры, ушел за рубеж и ничего не оставил в национальной экономике. И правительство страны констатирует это то ли с беспомощностью, то ли даже со скрытым удовлетворением.

Может ли страна существовать с такой экономической моделью и такой политической системой?

Это с такой системой собрались с Америкой воевать?

Тут впору в сортире у Трех вокзалов "Занято!" кричать...

А.Б.