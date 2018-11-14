В 2019 году россиянам дважды повысят тарифы ЖКХ

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об индексации платы за коммунальные услуги в 2019 году в два этапа. Об этом сообщается на сайте правительства.

Согласно документу, индексация платы граждан за услуги ЖКХ с начала 2019 г. составит 1,7% с учетом повышения НДС, а с 1 июля — дополнительно 2,4%.

Необходимость двухэтапного повышения тарифов в Минэкономразвития объясняли повышением с 1 января 2019 года ставки НДС с 18 до 20%, после чего расходы коммунального комплекса вырастут на 16 миллиардов рублей.

Ранее тарифы индексировались однократно – только с 1 июля и, как правило, в среднем на 4 %. В следующем году суммарное повышение составит 4,1 %.

Решение о поэтапной индексации было принято летом, об этом в совместном письме просили ресурсоснабжающие организации — Совет производителей энергии, Ассоциация гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний, а также Российская ассоциация водоснабжения и водоотведения.