Москвичи не хотят президента Собянина

Подавляющее большинство москвичей не рассматривают мэра города Сергея Собянина в качестве возможного президента России. О готовности поддержать его кандидатуру в случае выдвижения на выборах главы государства заявил лишь 1% опрошенных жителей столицы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на опрос «Левада-центра», проведенный с 4 по 18 октября. По России Собянина также готовы поддержать 1% респондентов.
По словам автора исследования Дениса Волкова, низкий рейтинг Собянина скорее вызван не уровнем его популярности, а тем, что он не говорил о своих политических амбициях. «Если он сам себя не заявил, то его так и не воспринимают», — отметил Волков.
Политолог Александр Пожалов, комментируя результаты исследования, отметил, что москвичи рассматривают Собянина скорее как «надежного соратника действующего президента». «В таких условиях высокий уровень одобрения деятельности Собянина работает на укрепление поддержки Путина», — уверен он.
В ходе исследования социологи попросили назвать респондентов кандидата, за которого они бы проголосовали, если выборы президента России состоялись в ближайшие выходные. 43% москвичей ответили, что поддержали бы Путина (40% по России). На втором месте Геннадий Зюганов с 3% по Москве и 2% по России, на третьем — Грудинин (2% и 2% соответственно). Пор 1% голосов получили Сергей Шойгу, Владимир Жириновский, Алексей Навальный и Сергей Собянин.
Социологи также замерили уровни доверия и недоверия к известным политикам. По этим показателям рейтинг Путина составил 39%, антирейтинг – 15%, Собянина 24% и 6%, премьер-министра Дмитрия Медведева – 7% и 18%, рейтинг министра обороны Сергея Шойгу оценен в 10% при том, что явного негатива по отношению к нему не высказано. О доверии к основателю ФБК Алексею Навальному заявили 2% опрошенных, о недоверии – 5%.
Ухо написал 14.11.2018 12:13
Скоро вы будете не в силах платить коммуналку.
Разз.
И скоро Маськва окажется на энергетическом голодании.Это те пенсы- которые останутся невыселенными.
Два.
Поинтересуйтесь сколько энергии уходит в сутки на этот котлован-Маськва.
И сколько энерго-носителя сжигается для производства электроэнергии,и производства тепла,для осуществления этого монстра в сутки.
Три.
Первый же обвал цен на бирже- катастрофа.
Интересы барыги собянина,совпали с интересами перенаселяемыми в задворки. Это -фактор выживания.От замерзания.Холодной смерти.Буржуйки-печки на всем что горит- навылет.Солярку не укупишь.
Наведите справки про Киев.Та же самая ситуация. Только в Киеве-по нашим меркам- вообще зимы не бывает.
Пусть собянин барыжит.Вам то что? А,масквичи? Пис-дец,и от собянина не зависит.Он не смотрит кто там у вас командует.Хоть исус-христос.
Ж-опа. Если ты пенс,и будут давать переселение- дуй на ху-й на всех парах,чтоб пиджак завернулся.Глядишь уцелеешь. Хоть ведро картохи на зиму накопаешь.Да деревянным хламом на протоп,запасешься.
ренкольц написал 14.11.2018 12:01
его безумного постоянного строительства ("зеленую" зону москвы уже почти всю вырубили под жилье), постоянное перекладывание плитки и бордюров, плат.парковки, растущие пробки, постоянные потопы после дождя (не чистят старые сливы и не делают новых), сокращения мед. учереждений и дет.садов, налог на кап.ремонт, увеличение в разы приезжих мусульман , .... !!!