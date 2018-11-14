Москвичи не хотят президента Собянина

Подавляющее большинство москвичей не рассматривают мэра города Сергея Собянина в качестве возможного президента России. О готовности поддержать его кандидатуру в случае выдвижения на выборах главы государства заявил лишь 1% опрошенных жителей столицы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на опрос «Левада-центра», проведенный с 4 по 18 октября. По России Собянина также готовы поддержать 1% респондентов.

По словам автора исследования Дениса Волкова, низкий рейтинг Собянина скорее вызван не уровнем его популярности, а тем, что он не говорил о своих политических амбициях. «Если он сам себя не заявил, то его так и не воспринимают», — отметил Волков.

Политолог Александр Пожалов, комментируя результаты исследования, отметил, что москвичи рассматривают Собянина скорее как «надежного соратника действующего президента». «В таких условиях высокий уровень одобрения деятельности Собянина работает на укрепление поддержки Путина», — уверен он.

В ходе исследования социологи попросили назвать респондентов кандидата, за которого они бы проголосовали, если выборы президента России состоялись в ближайшие выходные. 43% москвичей ответили, что поддержали бы Путина (40% по России). На втором месте Геннадий Зюганов с 3% по Москве и 2% по России, на третьем — Грудинин (2% и 2% соответственно). Пор 1% голосов получили Сергей Шойгу, Владимир Жириновский, Алексей Навальный и Сергей Собянин.

Социологи также замерили уровни доверия и недоверия к известным политикам. По этим показателям рейтинг Путина составил 39%, антирейтинг – 15%, Собянина 24% и 6%, премьер-министра Дмитрия Медведева – 7% и 18%, рейтинг министра обороны Сергея Шойгу оценен в 10% при том, что явного негатива по отношению к нему не высказано. О доверии к основателю ФБК Алексею Навальному заявили 2% опрошенных, о недоверии – 5%.