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Московский листок

Куклу Ленина в Мавзолей, а куклу Путина - на трибуну!

Опубликовано 14.11.2018 автором в разделе комментариев 2

путин ленин депутат мавзолей
Куклу Ленина в Мавзолей, а куклу Путина - на трибуну!

Депутат выступает за то, что тело нужно захоронить, как Ленин и просил в своём завещании, устроив прощальную траурную процессию к 100-летию его смерти в 2024 году. 

Петров считает, что в Мавзолее можно бы было разместить точную восковую или резино-полимерную копию его тела, чтобы не нарушать сложившегося порядка и традиции. 

«К положительным последствиям этого шага можно отнести значительную бюджетную экономию, которая образуется от завершения проведения дорогостоящих процедур по поддержанию тела Владимира Ленина в текущем состоянии», — говорит он.

***

Известное дело, каждую осень душевнобольные из числа ответственных товарищей выступают с подобными инициативами. Причем как правило пишут и говорят одно и тоже - про какое-то завещание Ленина, где он якобы озаботился церемонией собственного захоронения как какой-нибудь фараон (на самом деле никаких подобных завещаний Ленин просто не писал).

Трогательно слышать и про "бюджетную экономию" от депутатов, на чье содержание страна тратит действительно безумные деньги - при коммунистах депутаты трудились бесплатно, не имели ни автомобилей, ни секретарш и помощников, ни кабинетов. Может, начать экономию с замены депутатов резиновыми куклами? 

А что? Все равно голосуют по свистку...

***

Да, идея с резиновыми куклами действительно богатая!

Вот Юрий Мухин уже давно пишет, что вместо настоящего Путина по городам и весям возят разных двойников и "тройников". Я, кстати, такую практику всячески одобряю - ну чего беспокоить президента, чтобы поехать встретиться с какими-нибудь "рыбаками" на Селигер, тем более, что они все равно из ФСО? Вполне можно отвезти и двойника, не все ли равно, кто будет уху хлебать. А настоящий Путин дома посидит, отдохнет от забот государственных, книжку почитает... Хотя про книжку я, пожалуй, загнул.

Есть, конечно, риск, что в Администрации президента подумают, мол, зачем нам вообще какой-то путин нужен, можно одними двойниками обойтись.

И вот тут предложение депутата Петрова о резиновой кукле-двойнике - очень правильное и своевременное. Государственно мыслит товарищ!

Зачем тратиться на двойников, делать им пластические операции, готовить речь и походку, когда можно просто на необязательные мероприятия возить куклу Путина! Хорошую, красивую куклу, лучше оригинала. Можно в Японии механизм заказать, чтоб и рот открывала, и говорила что-нибудь немудрящее.

По большому счету, такую куклу можно и даже на какой-нибудь съезд "Единой России" поставить - стоит себе на трибуне, рот открывает, а голос настоящего Путина заранее записанный. Сам же Владимир Владимирович купается в это время где-нибудь в Прасковеевке или на гору какую лезет, за щукой гоняется. 

Можно, кстати, и дистанционное управление куклой Путина устроить - тогда можно ее и на заседания кабмина сажать. А что? Сам Владимир Владимирович сидит где-нибудь в бане сибирской, перед ним пульт непромокаемый, а кукла в это время рассказывает министрам, как коммунисты Советский союз разваливали и прочие разные умные вещи.

Есть, конечно, риск, что кто-нибудь в баню прокрадется, настоящего Путина оттеснит и сам за пульт усядется. Или кто изготовит другую куклу - придет на съезд сразу два путина, и оба ненастоящие. Но для этого есть у нас строгие надзирающие органы, и они, конечно, такого не допустят.

***

А дальше можно приступить к поэтапной замене куклами премьер-министра (все равно его уже не видно и не слышно), главы Администрации президента (этот вообще молчит всегда), вице-премьеров, министров, депутатов и судей.

Вот зачем судья обязательно должен сидеть на процессе вживую? Все равно сам ничего не решает. А депутатов можно даже неозвученными куклами представлять, кроме руководителей фракций. Руководитель говорит, а остальные так сидят, молча - порядку больше гораздо.

И в телевизоре ведущих можно на кукол заменить, и давать прошлогодние программы в записи, все равно одно и тоже. Можно, кстати, куклу Трампа тоже изготовить - его можно будет пинать в прямом эфире, дергать за волосы и прямо при нем щупать за задницу Меланью - естественно, тоже куклу.

А вот кухарок куклами заменять нельзя. Эти вам накухарят... Кухарка - работа ответственная!



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Всего комментариев к статье: 2
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Re: На куклу нанести спецмаркировку
хаха написал 14.11.2018 11:43
И на кухарку нанести маркировку. Приложил свой девайс к заднице - нормально. Не прикладывается - значит чужую подсунули
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(без названия)
Думающий написал 14.11.2018 11:38
На куклу нанести спецмаркировку. Скачал приложение на смартфон и проверяй - настоящая она или контрафакт,слушаться ее или нет, а в ее пульт пароль и логин, который будет знать только САМ. И никаких проблем.
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