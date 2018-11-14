В Кремле не обеспокоены ростом оттока капитала из РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что макроэкономическая ситуация в стране стабильна и оснований для волнения из-за трехкратного увеличения оттока капитала из России нет.

"Процесс достаточно волатильный - отток и приток. Капитал живет только там, где есть свобода передвижения для этого капитала. В данном случае важно не забывать, что Россия - это страна, где трудно оспаривать факт финансово экономической стабильности", - цитирует Пескова ТАСС.

По его словам, "бывают ситуации, когда капитал больше выходит за пределы страны, чем инвестиции, которые мы получаем". "При этом в стране остаются абсолютно свободные условия для движения капитала. Это залог того, что на смену отскоку придет приток", - заверил он.

Ранее в Центробанке заявили, что чистый вывоз капитала из РФ в январе-октябре 2018 года вырос в три раза, до $42,2 млрд, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, когда он составил $14,0 млрд.