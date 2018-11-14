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Московский листок

В Кремле не обеспокоены ростом оттока капитала из РФ

Опубликовано 14.11.2018 в разделе комментариев 3

В Кремле не обеспокоены ростом оттока капитала из РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что макроэкономическая ситуация в стране стабильна и оснований для волнения из-за трехкратного увеличения оттока капитала из России нет.

"Процесс достаточно волатильный - отток и приток. Капитал живет только там, где есть свобода передвижения для этого капитала. В данном случае важно не забывать, что Россия - это страна, где трудно оспаривать факт финансово экономической стабильности", - цитирует Пескова ТАСС.

По его словам, "бывают ситуации, когда капитал больше выходит за пределы страны, чем инвестиции, которые мы получаем". "При этом в стране остаются абсолютно свободные условия для движения капитала. Это залог того, что на смену отскоку придет приток", - заверил он.

Ранее в Центробанке заявили, что чистый вывоз капитала из РФ в январе-октябре 2018 года вырос в три раза, до $42,2 млрд, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, когда он составил $14,0 млрд.

 



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Всего комментариев к статье: 3
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о кондовом мужике
жоржик. написал 14.11.2018 13:54
1. жоржик. О кондовом мужике. Кондовый в словаре Ожегова:
1.1. С плотной мел-кослойной древесиной, очень прочный (спец.). К. лес.
1.2. Исконный, сохранивший старые обычаи, устои (устар.). Кондовое купечество.
2. бабы есть, выпивка есть. Раз есть бабы то есть и закусь. НУ ЧТО ЕЩЁ РУССКОМУ КОНДОВОМУ МУЖИКУ любой национальности НАДО?!!!
3. х с ним с оттоком там или притоком, х с ним, что нефть подешевела на 7% - бензин же не подешевеет на эти семь %, х с ним, что кто стонет, что нет кредитов, главное три вещи:
3.1. бабы есть;
3.2. выпивка есть;
3.3. закусь есть.
4. но видимо господин Песков начал волноваться, (раз речь толкнул) что то там не так...
5. успокойтесь Дима все будет о кей, ни кто Вас не бросит, может пока, но скорее насовсем, так что будете с закусью, то есть на три с половиной на макарошках Вам выживать не придется...;
6. как как то (1958 году) сказал один штурман бельгийской королеве: "Справные петухи жирными не бывают"! тетенька страшно обрадовалась..
как сказано у одного поэта "И знатная леди и Джуди О греди во всем остальном равны". Так что не переживайте, главное не толстеть... и х с ними оттоками
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(без названия)
kirilis написал 14.11.2018 13:21
Потому что их капитал не в РФ.
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Через лет 5-10 поток капитала многократно усилится, так как нефтегаз не будет Европе нужен
С,П,Вдиван написал 14.11.2018 12:52
Энергию Европа уже умеет делать из воздуха:
https://teknoblog.ru/2018/11/13/94416
Поэтому Эрифее нужно успеть отгрузить старушке столько нефти и газа, сколько способна выдавить из своих недр. Потом никому не продашь даже в базарный день.
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