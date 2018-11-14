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Московский листок

Цены на нефть рухнули больше чем на 7% за день

Опубликовано 14.11.2018 в разделе комментариев 0

Цены на нефть рухнули больше чем на 7% за день

Цена на нефть марки Brent в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне во вторник опустилась на 7,3% и составила $64,98 за баррель. Это стало самым большим падением с марта текущего года. WTI потеряла 7,1% своей стоимости, ее цена опустилась до $55,69. Причиной обвала стали прогнозы ОПЕК, которая понизила прогноз роста спроса на нефть в 2018 году. По последним подсчетам спрос увеличится всего лишь на 1,29 млн баррелей в день, что на 70 тыс. баррелей меньше прошлого прогноза и на 150 тыс. баррелей меньше, чем прогнозировалось в июле. Кроме того, на стоимость нефти повлияло заявление Дональда Трампа, который призвал картель сохранить текущий уровень добычи сырья. "Надеюсь, Саудовская Аравия и ОПЕК не будут сокращать добычу нефти. Цены на нефть должны быть намного ниже, исходя из предложения!" – заявил президент США.

 



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