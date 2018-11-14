Российским дорожникам разрешили укладывать асфальт в дождь и снег

Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) выпустило методические рекомендации для дорожных служб по укладке асфальтовых покрытий при неблагоприятных погодных условиях, сообщают Известия.

Согласно новым правилам, автоукладчикам разрешается обновлять дорожное покрытие при температуре до -10 и при незначительных осадках: дожде и снеге. Перед работами необходимо просушить поверхность с помощью терморазогревателя. При выпадении осадков свыше 5 мм проводить асфальтоукладку запрещается, отмечается в документе.

Также Росавтодор рекомендовал покрывать основание дороги битумом перед укладкой асфальта, чтобы предотвратить образование снежных и ледяных корок. Кроме того, при низких температурах ведомство посоветовало увеличить число одновременно работающих катков до двух или трех в зависимости от ширины укладки. Это позволит быстрее положить асфальт, пока поверхность не замерзла.