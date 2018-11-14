Социалистическая система ЖКХ рушится в Украине, как памятники большевикам...

Возмущенные отсутствием тепла в своих квартирах жители Киева перекрыли бульвар Леси Украинки в центре Киева. Бульвар той самой Леси Украинки, которая переводила "Капитал" Маркса на украинский язык - но, видимо, плохо его читали и читают киЯне...

Как передает корреспондент ТАСС с места события, люди беспрерывно ходят по пешеходному переходу. У них в руках - плакаты с требованием подключить их многоквартирный дом к отоплению. По словам протестующих, вина за отсутствие тепла лежит на жилищно-эксплуатационной конторе (ЖЭК), а также министерстве регионального развития, в ведении которого находится ЖЭК. Из-за перекрытия бульвара Леси Украинки центр стоит в километровых заторах.

Что тут можно посоветовать замерзающим гражданам самостийной? Как там во первых-то строках гимна?.. Ещё не змэрзла, Украина?

Прыгайте! Как на Евромайдане прыгали - "хтой нэ скаче - той москАль!" - это согревает не только национальные чувства, но и организм... Не совершать же снова революцию из-за таких мелочей? Не возвращать же памятники Ленину на место?

Да, МВФ даёт кредиты Порошенко только с условием, чтобы социальный эксперимент (за всё платит трудящийся, а не олигархат) в Украине продолжался. То, что вы тут подопытные кролики - наверное, немного связано с Евромайданом 2014-го, как вы полагаете?

Не один Киев мерзнет

До сих пор мерзнут и жители города Смела Черкасской области, и Херсона, где отсутствует теплоснабжение, несмотря на морозы. Городские власти вынуждены были принять решение спустить воду из системы отопления, сообщил городской голова Смелы Алексей Цыбко. "Коммунальные службы, чтобы не допустить разрыва труб, сегодня спускают воду из систем отопления, поскольку температура воздуха опустилась ниже семи градусов", - сказал он. Мэр подчеркнул, что "ситуация в городе критическая, общество на грани социального срыва в связи с ситуацией с теплоснабжением".

Жители Смелы уже в минувший вторник перекрывали выезд из города, добиваясь подключения тепла. Теперь инициативная группа отправилась в Киев, где намерена с жителями других мерзнущих городов пикетировать НАК "Нафтогаз Украины". Они пытаются донести до руководства компании информацию о том, что потребители исправно оплачивают отопление, в то время как частное предприятие "Энергоинвест", последние восемь лет отапливавшее город, задолжало "Нафтогазу" почти 100 млн гривен ($3,6 млн) за поставки топлива. Договор с компанией был разорван весной, а долги остались.

Из-за срыва отопительного сезона в городе закрыты школы и детские сады, объявлено чрезвычайное положение. По факту срыва отопительного сезона открыто уголовное дело.

К акции у "Нафтогаза" присоединятся и мерзнущие жители Херсона. Здесь из-за долгов в размере 61 млн гривен ($2,2 млн) возникла критическая ситуация с работой ТЭЦ. В городе также закрыты часть школ и дошкольных учреждений.

Декоммунизация обретает новые смыслы: коммунальное хозяйство ликвидируется...

"Еще не пришли суровые холода, а критическая ситуация с отоплением уже сложилась в Смеле, Шепетовке, Кривом Роге, Сумах, Кропивницком, ряде других городов и поселков, - отметил депутат Верховной рады Евгений Мураев. - Поясняется все предельно просто: власть провалила подготовку к отопительному сезону. В этих городах долги накапливались от года к году, более того, еще в прошлом году проявились откровенно криминальные схемы, когда уплаченные горожанами деньги лихо и беспрепятственно переводились за рубеж. Вместо того, чтобы найти преступников и заставить их возместить ущерб, власть и руководство "Нафтогаза" решили просто не давать номинацию газа таким населенным пунктам".

- На улице уже по сути зимняя погода, а многие жители Украины, в том числе Киева, буквально замерзают в своих домах без отопления и горячей воды, - негодует киевский социолог Виталина Буткалюк, - и это при том, что тарифы на эти "фантастические блага" теперь просто космические. И, вот, возникает вопрос: как можно быть настолько профнепригодными и, мягко говоря, бездарными, чтобы не быть способными организовать даже подключение тепла и воды по чрезмерно завышенным тарифам, чтобы ободрать народ и набить собственные же карманы?! Извините, но это просто невиданная бестолковость. Но теперь жителям Киева, видимо, надо готовиться к очередному коллапсу. На этот раз – транспортному. Власти столицы сегодня обратились к народу с просьбой пересесть на общественный транспорт и вообще «морально приготовиться», так сказать, – так как завтра ожидается первый снег! Да, первый снег – это уже проблема для власти европейской столицы! То, что еще недавно было текущей работой власти – уборка улиц, работа коммунальной сферы и т.д. – сегодня превратилось в что-то сверхестественное. Вместо обещанных европейских зарплат-пенсий жители Киева сегодня вынуждены довольствоваться фантастически наплевательским отношением к ним со стороны власти.

В нашей Раше не будет краше

Тем временем, как раз специально для путриотов, успокаивающих себя тем, что Россия-матушка не посмеет столько же шкур драть с населения ея, Дмитрий Медведев подписал постановление правительства об особенностях индексации платы за ЖКХ в слециологдующем году, сообщает пресс-служба правительства. "Принятые решения направлены на то, чтобы индексация платы за коммунальные услуги в 2019 году, несмотря на повышение ставки НДС с 1 января 2019 года, не превышала обычный уровень", - говорится в сообщении. Повышение будет точно таким же поэтапным, как на Украине - помните, как тот добрый хозяин, который отрубал собаке своей хвот по частям?

Одна страна, одни реформы, одни методы!

В нем напоминается, что в связи с повышением с 1 января 2019 года ставки НДС с 18% до 20% было принято решение об индексации платы граждан за коммунальные услуги с 1 января 2019 года на уровне 1,7%, обеспечивающем учёт повышения НДС, а с 1 июля 2019 года дополнительно на уровне 2,4% к январю 2019 года. Фактически это означает суммирование индексов такой платы, установленных на 1 января 2019 года и на 1 июля 2019 года. До настоящего времени плата граждан за коммунальные услуги индексировалась однократно - только с 1 июля, как правило, в среднем на уровне 4%.

"Подписанным постановлением в Основы формирования индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги внесены изменения, направленные на то, чтобы индексация платы за коммунальные услуги в 2019 году, несмотря на повышение ставки НДС с 1 января 2019 года, не превышала обычный уровень", - говорится в сообщении.

Постановлением установлено, что "во втором полугодии 2019 г. при применении и мониторинге индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам РФ и предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях размер вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в каждом месяце второго полугодия 2019 г. сравнивается с размером вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, предоставленные в январе 2019 г".

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