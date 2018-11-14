Россиян предупредили о сокращении зарплат

Количество российских компаний, которые ожидают в ближайшие месяцы сокращения зарплат, увеличилось за полгода с 10% до 15%, сообщает РИА Новости со ссылкой на опрос HeadHunter.

"Несмотря на то, что доля компаний, ожидающих увеличения оплаты труда в ближайшие полгода, почти не изменилась (44%), увеличилась доля ожидающих уменьшения оплаты труда — сейчас это 15%, в прошлый раз это были 10%", - отмечают авторы исследования.

На вопрос, что произойдет с фондом оплаты труда в вашей компании в течение следующих шести месяцев, 10% опрошенных ответили, что он скорее уменьшится, в то время как в прошлом полугодии лишь 6% опрошенных склонялись к этому варианту ответа.

Снизилась доля компаний, намеренных увеличить количество мер, направленных на развитие персонала. Если в предыдущем периоде их было 53%, то в этом — 49%. Причина уменьшения - общая оптимизация бюджета компании (62%). 41% компаний не планируют пересматривать затраты на персонал в ближайшие полгода. Четверть (27%) ожидает увеличения бюджета; 9% уже приняли решение о снижении затрат на персонал, еще 11% склоняются к этому.