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Московский листок

"Газета помогла". Парализованную инсультницу не будут выписывать на попечение соседей

Опубликовано 15.11.2018 автором А. Зимбовский в разделе комментариев 0

медицина бюрократия лекарства
"Газета помогла". Парализованную инсультницу не будут выписывать на попечение соседей

Мы дважды писали о ситуации с Прищепой Натальей Васильевной (67-ми лет). Напоминаем, что Н.В. Прищепа перенесла инсульт, в настоящий момент практически не может говорить и двигаться, также страдает от острой сердечной недостаточности, в связи с чем её отказались принимать в реабилитационный центр. Сотрудники больницы потребовали от соседей по общежитию (родственников у Прищепы нет), забрать её.

Инсультная реабилитация - у соседки на скамейке

И вот нам пришел ответ с сайта больницы

(исходник https://mejdurechensk.livejournal.com/1548199.html?thread=4130983#t4130983 )

«Здравствуйте!

Меня зовут Олег, я представитель Городской клинической больницы №31 Департамента здравоохранения Москвы.

В администрации больницы подробно рассмотрели все обстоятельства госпитализации данной пациентки и сейчас необходимо внести ясность в ситуацию.

Пациентка ни в коем случае не будет выписана из нашей больницы в нынешнем состоянии. Она может рассчитывать на любой необходимый ей – согласно медицинским показаниям – срок пребывания в ГБУЗ «ГКБ №31 ДЗМ», вплоть до момента ее приема в реабилитационный центр или иное учреждение, способное оказать ей квалифицированную медицинскую помощь на данном этапе.

В настоящий момент наша больница направила запрос в центр медицинской реабилитации и восстановительной медицины и ожидает ответ с принятым решением. Мы также осведомлены и, разумеется, по-человечески понимаем непростые жизненные обстоятельства пациентки, детали которых подробно описаны в Вашем посте, и хотим порекомендовать привлечь внимание к сложившейся ситуации не только государственных медицинских учреждений, но и различных служб социальной поддержки, многочисленно представленных в Москве.

Таким образом, администрация ГБУЗ «ГКБ №31 ДЗМ» держит руку на пульсе данной ситуации, отслеживая происходящие изменения статуса пребывания и состояния пациентки. Ручаемся, что коллектив больницы сделает все возможное для максимально благополучного разрешения данной ситуации и скорейшего выздоровления Натальи Васильевны.»

Мы связались с соседями. Действительно, от них перестали требовать немедленно забрать Прищепу Н.В. Мы очень рады разрешением данной ситуации.



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