России грозит исчезновение последнего политического динозавра

Средний возраст членов КПРФ по данным самой партии на 1 января 2016г. составлял 55,6 лет. По подсчётам экспертов, на сегодняшний момент он составляет 62 года. Конечно, можно тешить себя иллюзиями: депутаты и министры обещают довести продолжительность жизни граждан до японских показателей (правда, некоторые из столь говорливо-заботливых политиков сами не способны дотянуть даже до установленной ими новой границы пенсионного возраста); относительно "молодой состав" в сравнении с Политбюро ЦК КПСС 80-х, где средний возраст переваливал за семьдесят - до этих ещё, мол, пилить и пилить и т.д. Однако очевидно, что компартия под руководством Зюганова преодолела все рубежи и пороги, за которыми только одно - песок сыпется. КПРФ - вымирающий вид, главным символом которого вместо красного флага теперь вполне может сойти красная книга политических партий.

В нашем райцентре лет 15-20 назад городская ячейка могла собрать митинг в несколько тысяч участников, лет 5-10 назад - несколько сотен, позднее - несколько десятков. На минувшую акцию 7 ноября пришли десять человек, если не считать случайных прохожих. Впрочем, такая тенденция везде, от столиц до самых до окраин. Редкие спектакли с повязыванием галстуков и воспоминаниями о комсомольской юности, а также приуроченные к 22 апреля концерты частушечников больше не спасают. Зюганов просто не участвует в выборах, чтобы не акцентировать всеобщее внимание на мизерных процентах, которые он способен набрать. Задача кандидатов вроде Грудинина - исключительно финансовая, обеспечение бюджетного финансирования партии. Все бравурные речи не более чем зажигательные танцы Оси и Кисы на Военно-грузинской дороге - приходится побираться, потому как существование на членские взносы больше немыслимо. Политика функционеров КПРФ потерпела полное и сокрушительное фиаско, как самостоятельной силы компартии практически нет.

Прежде всего, это расплата за конформизм, бесконечные уступки, трусость, массовое изгнание неугодных партийной верхушке, сращивание с капиталом. При Зюганове произошло окончательное буржуазное перерождение партии - вслед за элитой, вставшей на рельсы капитализма ещё в СССР, рядовые участники также должны были отказаться от социалистических воззрений. Вместо партии рабочего класса возникла ещё одна буржуазная партия, попытавшаяся было занять нишу национал-патриотизма. Однако с переходом партии власти от либеральных идей к риторике державности, суверенности, возрождения имперского величия КПРФ осталась не при делах. Не в защиту же пролетариата зюгановцам выступать! Никогда они до такого не опускались и впредь не допустят. Отсюда отсутствие притока свежих сил, к берегам КПРФ причаливают разве что второразрядные предприниматели, не нашедшие приюта под крылом "Единой России", да заблудившиеся прихожане, путающие нынешних коммунистов со священниками - в темноте их не отличить.

"А вы что предлагаете?! Надо ведь что-то делать!", - разносятся по России возгласы миллионов сторонников социальной справедливости, равенства, братства. Надо. В первую очередь, надо признать, что никакие выборы, тем более выборы с участием Зюганова и КПРФ никоим образом не могут улучшить положение трудящихся. Надо зарубить себе на носу, что в еле живой, агонизирующей КПРФ давно скончалось всё, хоть как-то связанное с содержанием понятия "коммунистический". Надо снова садиться за статьи Маркса и Ленина, чтобы вернуть себе понимание сущности империализма, буржуазной эксплуатации, капитализма, природа которого всегда воспроизводит коррупцию, кризисы и войны. Практику капитализма каждый россиянин освоил, каждый новый день добавляет уроков - грабительскими реформами, произволом репрессивно-бюрократической машины, всё более туманным будущим. Снова нужно возвращаться к теории, ведущей к самоорганизации пролетариата.

Без такого анализа российский рабочий класс обречён никогда не выбраться из сетей подавляющей его системы, перманентного обмана буржуазных партий, выборов, СМИ.