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Московский листок

"Наши" буржуи

Опубликовано 15.11.2018 автором Максим Красный в разделе комментариев 0

буржуи капитал патриоты
"Наши" буржуи

Молодежная организация «Наши» (ныне развалившаяся) была создана крупными российскими капиталистами для пропаганды их буржуазного строя и создания культа политического вождя российской олигархии – В. Путина, поэтому нет ничего удивительного в том, что «Лента.Ру» публикует вот такую новость:

«Поцеловавшая Путина «нашистка» стала американской бизнесвумен из списка Forbes.

Бывший комиссар молодежного движения «Наши» Мария Дрокова попала в рейтинг самых успешных молодых бизнесменов Северной Америки по версии Forbes. Об этом она рассказала Business FM.» (https://lenta.ru/news/2018/11/14/nashi/)

Иного исхода просто не могло быть! За активные старания по пиару власти капиталистов, за разложение рабочей молодежи, молодая буржуйка стала «успешной» бизнесвумен. Неискушенному в политике человеку может показаться странным, как «патриотку» занесло в США, но все более чем просто: буржуазный «патриотизм» раскалывает рабочий класс различных наций, стравливает рабочих друг против друга по признаку расы, а вот для буржуев, которые этим расколом пролетариата занимаются ради сохранения собственной власти, мир глобален – где прибыли, там и «родина» (оттого они часто бегают с места на место, меняя свои «политические убеждения», на самом деле оставаясь всегда верными буржуазной идеологии, но всякий раз по-разному ее преподнося). Очевидно также, что «успеха» госпожи Дроковой бы не было без помощи буржуев, которые поделились с ней своими прибылями.

И вот тут самое интересное! Поделятся ли буржуи, пусть и за жизненно необходимые им услуги, «абы с кем»: с дочерью мелкобуржуазных или рабочих родителей?

Судя по информации (https://maxfux.livejournal.com/1236685.html) отец «патриотки»: «Дроков Александр Павлович - заместитель главы администрации, председатель комитета финансов города Тамбова. В начале 80-х был секретарем комитета ВЛКСМ на Байконуре. С 1986 до августа 1991 года инструктор, замзав орготделом в Тамбовском райкоме КПСС. В ельцинские времена переквалифицировался в налоговые полицейские, а в путинские стал распорядителем городских финансов. Говорят, сегодня Александр Дроков один из богатейших людей Тамбова», буржуй.

Таким образом, Мария Дрокова не просто так лезла целовать президента и носила майки с его портретом. Она – представитель класса буржуазии, ее отец, контрреволюционер, непосредственно принимал участие в уничтожении диктатуры пролетариата и установлении в России буржуазной республики. Поэтому и дочь его действовала сходным образом, оберегала и углубляла благополучие семьи, которое достигается за счет ограбления рабочего класса.

Это важно помнить и понимать. Поэтому рабочие, и их дети, не должны поддаваться буржуазному «патриотизму» и солидаризироваться с буржуями. Безусловно, подобные госпожи Дроковы кровно заинтересованы в том, чтобы рабочий класс никогда не сверг их господства, оттого они пойдут на все что угодно, лишь бы внушить эти мысли рабочим, в том числе будущим (детям сегодняшних рабочих и мелкой буржуазии). А после продолжат жить своей буржуазной жизнью, которая ничего общего с тупой фашисткой пропагандой не имеет, просто бизнес и ежедневный грабеж рабочего класса – «ничего личного».



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