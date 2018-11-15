Зачем Путин хочет разместить на Курилах ракеты США?

Мы уже с вами знаем основные задачи на четвёртый, а фактически на пятый срок.

Первая выполнена. При невразумительном блеянии т.н. оппозиции без всякого сопротивления обыдляченного и оскотиненного народа гарант, вопреки Конституции, поднял пенсионный возраст.

Далее, по мнению экспертов, - полное и всеобщее онемечивание Калининградской области. Последний немец оттуда был выселен в 1956 году (знаю, служил там). А сейчас в области десятки тысяч немцев. И самые горячие головы добиваются референдума по типу крымского о присоединение к Германии.

Далее идет сдача Сибири дружественному китайскому народу, которая началась с тотальной вырубки и вывоза лесов. Об этом уже заговорили в слух на слушаниях в Совете Федерации.

Ну и как венец национального предательства - продажа стране-агрессору Японии Южных Курил. Эту задачу не смог выполнить Ельцин, но преемник с приходом в Кремль всегда держал ее в уме.

Вчера самураи получили такой обнадёживающий аванс, о котором давно мечтали. Занятый исключительно личным обогащением «усатый нянь» сделал широковещательной заявление. Дескать, господа Путин и Синдзо Абэ «договорились активизировать переговоры по мирному договору на основе декларации 1956 года».

Как это понимает всякий нормальный гражданин России? А так: измена Родине. Курилы наши и пошли в все вон! А как понимают компрадоры «за зубцами» и в МИДе? А так. Дескать, Советский Союз тогда обещал передать Японии два острова, вот пришло время выполнять.

Давайте по по-порядку. Во-первых, декларация - это не договор, а только протокол о намерениях - верно? Верно.

Во-вторых, два острова обещал передать великий и могучий Советский Союз. Где он? Его нет. Нынешней России всего 27 лет, и она никакого отношения к СССР не имеет.

Нет ни одного юридического документа, что эта Российская Федерация является правопреемницей, правонаследницей, правопреемницей и правообладательницей Советского Союза. Как нет документа и о преобразовании (наследии) РСФСР в РФ. Тем более в части разбазаривания своих исконных земель.

Эта РФ появилась в 1991 году в результате преступного «беловежского сговора» как выкидыш из СССР, 1/15 его часть. В середине 90-х годов Госдума этот сговор денонсировала.

Гуттаперчевый г-н Лавров любит мухлевать, утверждая, что Ю.Курилы отошли к СССР «по итогам Второй мировой войны».

Эта полуправда хуже, чем ложь. Потому что Курилы были открыты и описаны русскими казаками-путешественниками И.П.Козыревским и Д.Я. Анциферовым. И в 1745 году по Указу Екатерины Второй были включены в состав Российской Империи. И ни у кого из тогдашнего «мирового сообщества» наш суверенитет над островами изжоги не вызвал

Так, Мария Владимировна? Так, Сергей Викторович?

Вот она - знаменитая советско-японская Декларация 1956 года на 230 страницах - уже 18 лет передо мной. Открываю всякий раз, когда затевается очередной тур сдачи (продажи) Южных Курил самураям.

В самых первых абзацах говорится, что она прекращает состояние войны между СССР и Японией. То есть как раз играет роль мирного договора. Так, Мария Владимировна? Так, Сергей Викторович? Цитирую дальше:

«При этом Союз Советских Социалистических Республик, идя навстречу пожеланиям Японии и учитывая интересы японского государства, соглашается на передачу Японии островов Хабомаи и острова Сикотан с тем, однако, что фактически передача этих островов Японии будет произведена после заключения Мирного Договора между Союзом Советских Социалистических республик и Японией».

Однако вопреки обещаниям, Япония в 1960 г. заключила военный договор с США, который советское руководство расценило как агрессивный. В связи с этим Советское правительство 27 января 1960 года направило Японии Памятную записку, которой, в частности, говорится:

«… Советский Союз не может, разумеется, проходить мимо такого шага, как заключение Японией нового военного договора, подтачивающего устои на Дальнем Востоке, создающего препятствия развитию советско-японских отношений. В связи с тем, что этот договор фактически лишает Японию независимости и иностранные войска, находящиеся в Японии в результате ее капитуляции, продолжают свое пребывание на японской территории, складывается новое положение, при котором невозможно осуществление обещания Советского правительства о передаче Японии островов Хабомаи и Сикотана…» (выделено мной – А.Г.).

С тех пор для СССР «курильский вопрос» был закрыт раз и навсегда, о чем твердо заявлял глава советского МИДа А.Громыко.

Вопрос понятен? Даже если бы существовал Советский Союз, даже если бы нынешняя Россия была его законной юридической правопреемницей, сам СССР 48 лет назад дезавуировал свое обещание подарить самураям свои земли.

Так, Мария Владимировна? Так, Сергей Викторович? И причем тут тогда эта Декларация и обещания Хрущева?

Два года назад японцы также нахраписто требовали Курилы. 9 ноября 2016 г. секретарь Совбеза Н.Патрушев в лоб спросил приехавшего в Россию генсека Совета национальной безопасности Японии Сётаро Яти вот о чем. Могут ли на двух переданных им островах появиться американские военные базы?

Ответ обескураживал откровенностью и цинизмом: да, конечно. В рамках военного договора Вашингтона и Токио на территориях Японии размещаются военные базы США, и переданные острова не станут исключением (https://regnum.ru/news/2217284.html).

Замечательно! Отсюда вопрос, который мне предложили вынести в заголовок:

- Зачем г-н Путин хочет разместить на Курилах американские ракеты?

Опять у них там в Кремле осеннее обострение…