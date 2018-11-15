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Московский листок

Что жмет Медведеву, то впору Собянину

Опубликовано 15.11.2018 в разделе комментариев 1

выборы собянин бюджет доходы
Что жмет Медведеву, то впору Собянину

Уволенная 12 ноября с поста заместителя руководителя Росмолодежи Екатерина Драгунова получила должность в мэрии Москвы. Приказ о ее назначении Сергей Собянин подписал накануне: «Принять Драгунову Екатерину Вячеславовну на государственную гражданскую службу Москвы и назначить на должность председателя комитета общественных связей Москвы», — говорится в документе. Служебный контракт с Драгуновой заключен на весь срок полномочий мэра Москвы.

По существу такие назначения - это признание, что властям по большому счету наплевать на общественное мнение. Для проформы должность имеется, но занимать ее может кто угодно.

Буквально за пару недель до проведения обысков у экс-помощника главы Росмолодежи, члена Общественной палаты РФ Алексея Аветисова в ряде Telegram-каналов появилась информация, что в действиях руководителей Росмолодежи выявлены факты коррупции и в настоящее время якобы рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении заместителя руководителя данной структуры Екатерины Драгуновой. Речь шла о махинациях на сумму более 800 млн рублей в рамках выделенных в 2018 году по линии Росмолодежи грантов вузам. Также, по данным каналов, выявлены многочисленные факты расходования бюджетных средств на оплату не проводившихся работ, нарушения по линии финансирования направлений «Профессиональные компетенции и предпринимательство», «Студенческие СМИ», «Студенческие строительные и педагогические отряды». Авторы публикаций утверждали, что «в Росмолодежи воруют по-взрослому» и что больше всего денежных средств было израсходовано на гранты для столичных строительных отрядов и отдельно — РУДН, который Драгунова окончила и где до недавнего времени была в числе руководителей этих самых стройотрядов.

Для распределения грантов в 2018 году Росмолодежи было выделено более 2,5 млрд рублей — сумма более чем приличная. Об этом на пресс-конференции в ТАСС в декабре прошлого года заявила сама Драгунова.

Председатель Национального антикоррупционного комитета (НАК) Кирилл Кабанов обращался в СКР и Генпрокуратуру с просьбой проверить деятельность руководства Федерального агентства по делам молодежи. В запросах главы НАК речь шла о том, что «после выполнения госзаказов сотрудники Росмолодежи требуют отдать им от 10% до 50% стоимости контракта, угрожая в противном случае не принять отчет по причине несоответствия произведенных работ техзаданию. Такая же схема используется при выдаче грантов на молодежные инициативы — более 50 человек, выигравших гранты, получили требование об «откатах» в размере 50–80%. Уровень коррупции в Федеральном агентстве по делам молодежи запредельный. Суммы откатов зашкаливают даже в отношении системы госзакупок», — заявил тогда Кабанов.

В общем, если бы от руководителя комитета общественных связей действительно требовались связи с обществом, и от этих связей хоть что-то зависело, то девушку, конечно, не назначили бы... А сейчас - ну пусть трудится, ценный же кадр. 

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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В шахте вкалываем с Майком. Горя мы не зеаем! Раз в неделю деньги платят - Мы их пропиваем!
!!!!!RTOTJADATIT!!!&&& написал 15.11.2018 02:42
"По существу такие назначения - это признание, что властям по большому счету наплевать на общественное мнение"
- А это "общественное мнение" - таки принадлежит сволочам и де-Биллам - то таки да! Таки власти его не слушали и слушать таки не будут - они сами де-Биллы и сволочи и все знают сами! То таки да!
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