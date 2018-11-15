ПроLetov airport

То, как «топят» товарищи за Letov International airport – обескураживает. Или, наоборот, поддаёт куража туда, где всё спало и просыпаться не пыталось. Но как закулисно знавший Егора субъект продолжающегося времени, я вдохновился и впал в задумчивость…

Что бы он нам сказал об этом обо всём?

Не думайте, это не демотиватор и не скептическая хитрость, чтобы дать чинушам протащить свои «имена» в таблички. Это попытка честно, то есть более-менее точно экстраполировать последние высказывания Егора по поводу сходных ситуаций.

Например, про праздники – которые, официальные, предписанные, это ужас и позор, а спонтанные – это только и есть праздники. Вроде бы простенькая анархическая идея, вырастающая из концепции «здесь и сейчас», которой мы все переполнялись года так с 1990-го, почитав, что глаголет Егор с газетных страниц омских неформальных изданий (спасибо тебе, Андрюха Некрасов, пресс-снабженец ты мой одноклассный)… Но что она может значить, эта идея, относительно водружения его имени и облика (как настаивают товарищи) на некие высОты неоновой недосягаемости? На буклеты, билеты…

Это официоз или, наоборот, праздник, устроенный спонтанно?

И вот тут-то я понял, что как и с Ильичом в мавзолее – нет далее никакой воли Егора. То есть не властен он над нами, если мы возрадовались окаянству проломить официозу хитромудрый замысел лишь поиграть именем Летова, чтобы подраскрутить проект. Как и Ленин, не планировавший лежать на виду миллионов – Егор давно себе не принадлежит. Да, скромнейший Ильич планировал лежать невидимо и старочинно рядом с родителями – но тем-то и сильна его Эпоха, что переросла все эти традиции, и в силу неиссякаемости потока желавших поклониться ему, словно не отпускавших, постановила его власть-наследница забальзамировать тело. Это – История. Вот и мы – пока ещё история, но только если можем прыгать выше шариков, выбегать за флажки и плавать дальше буйков. В том числе и расставленных самим Егором.

Вот как надо понимать этот флешмоб.

Власть, вольно или невольно, коснулась имени, которое всё-таки связано с революцией (хоть «Егор-онлайн» и наговорил на спаде творческих сил всякой чуши про борьбу не с Системой, а с тем что порождает систему – леность, косность… это верно, но это не о революции!) – и нельзя позволить этим начётчикам и их контролируемым счётчикам сделать вид, что Егор – всего лишь одно из имён, которое можно оттеснить другими, «компромиссными».

«Компромисс – не для нас!» - ору я голосом Кинчева, которого сам же не раз раскатывал рецензиями и открытыми письмами в «коричневую» колбаску. Потому что сейчас как раз момент вспоминать не его церковно-покорные эпитафии на смерть Егора, а, наоборот, всю мятежность и солидарность, которая была в совроке!

Я вообще никак не участвовал в этом голосовании – но теперь буду. И вовсе не потому, что пел с Егором в один микрофон и был в разогревающих составах не раз, в Отходе и Эшелоне, - наметилось реальное состязание, реальная демократия, встревожив которую эти «голосовалки» уже не смогут на итоговом этапе подсунуть компромиссно-кондовую кондидатуру экспертному совету.

Нет над нами экспертов! МЫ – эксперты, причём – каждый (отважный).

В этом стихийном состязании столкнулись как раз те силы, которые вполне можно считать релевантными встревоженным ещё в 1980-х и не раз потом в разных обличиях-перерождениях битым Егором Летовым – стихия конформистского, системного админресурса и им же самим заиронизированная, дружески битая не раз стихия самоорганизации (анархии: «я не верю в анархию»).

Сможем выйти за рамки предустановленной голосовалки – буквально выйти в Омске к аэропорту, чтобы водрузить на него любимое имя, - значит, не зря мы его песни слушали, пели, перепевали, каверИли. И на размышления – не так много времени, кстати…

Младобюрократ Мединский, в очередной раз показавший себя вполне достойным Путина маразматиком (тот Шевчука не признал, этот – Егора «воскресил») – лишнее доказательство того, что останавливаться нельзя. Мединский считает «именем России» - Маннергейма. Шойгу считает именем России – Николая Второго (см. торжественное открытие памятника ему в 2014-м у Минобороны на Фрунзенской набережной – под видом памятника Первой мировой, «защитникам отечества»), - в общем, у всех этих элитных тварей по паре.

А мы – что, даже Егора Летова не заставим их уважать?

Не Сталина, не свой последний Сталинград – восстановить имя города-героя (что неплохо бы, но явно не сию секунду), а хотя бы Летова, по которому тоже, на спаде революционных сил, «болванкой в танк ударило»…

«Мы – не мы будем!..» - вот идеально описывающая ситуацию фраза. Егор проводит посмертную коллективизацию и мобилизацию, и это прекрасно, радостно и (в том самом смысле) празднично-внеурочно.

Надо шарахнуть голосующей и голосящей горизонталью по «кумовству» в проекте, который встревожил слишком народные силы, чтобы они сами после этого заснули!

Вот пост с объяснением актуальной ситуации и прямой ссылкой на петицию.

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