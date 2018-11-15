Жилищно-коммунальный геноцид Правительство РФ объявило о двух повышениях тарифов на ЖКХ в 2019 году. Долги будут выбивать коллекторы. Возникнут ли отряды гражданского сопротивления? Ситуацию обсуждают координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов и Максим Калашников.



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