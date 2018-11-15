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Московский листок

Жилищно-коммунальный геноцид

Опубликовано 15.11.2018 в разделе комментариев 3

Правительство РФ объявило о двух повышениях тарифов на ЖКХ в 2019 году. Долги будут выбивать коллекторы. Возникнут ли отряды гражданского сопротивления? Ситуацию обсуждают координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов и Максим Калашников.



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Всего комментариев к статье: 3
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Re: Марш регионов на Москву освободит Россию.
вот что- написал 15.11.2018 09:54
транспортная блокада Москвабада.
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Марш регионов на Москву освободит Россию.
-Что это? написал 15.11.2018 09:40
А как еще иначе-есть предложения?
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(без названия)
Демократия это колбаса написал 15.11.2018 09:16
И про список Форбс ни гу-гу.
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