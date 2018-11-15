Правительство РФ объявило о двух повышениях тарифов на ЖКХ в 2019 году. Долги будут выбивать коллекторы. Возникнут ли отряды гражданского сопротивления? Ситуацию обсуждают координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов и Максим Калашников.
|
Кто владеет информацией,
владеет миром
|
|
Жилищно-коммунальный геноцид
Всего комментариев к статье: 3Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Написать комментарий
|
|
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
|
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
вот что- написал 15.11.2018 09:54
-Что это? написал 15.11.2018 09:40
Демократия это колбаса написал 15.11.2018 09:16