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Московский листок

Мы режем наши атомные подводные лодки и усиленно снабжаем нефтью вероятного противника

Опубликовано 15.11.2018 в разделе комментариев 2

сша война рф
Мы режем наши атомные подводные лодки и усиленно снабжаем нефтью вероятного противника

На судостроительном комплексе "Звезда" началась резка металла для второго танкера класса "Афрамакс" дедвейтом 114 тыс. тонн, передает корреспондент ТАСС с церемонии. В ней приняли участие главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин и временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Олег Кожемяко. 

Церемония стала началом серийного производства на судостроительном комплексе "Звезда" современных крупнотоннажных судов, предназначенных для перевозки сырой нефти и нефтепродуктов. По информации "Роснефти", танкеры "Афрамакс" станут первыми судами такого типа, построенными в России. Спуск на воду головного танкера запланирован на 2020 год.

***

Как бы очень хорошая новость, что-то все же строится, открывается, обновляется...

Однако ж "Звезда" - ведущее предприятие по ремонту подводных лодок Тихоокеанского флота и единственное на Дальнем Востоке, специализирующееся на ремонте, переоборудовании и модернизации атомных подводных ракетоносцев.

Сколько атомных подводных крейсеров спущено на воду за последние годы? На памяти только происшествие 2013 года - на АПЛ «Томск» при выполнении работ возник пожар. В результате возгорания межкорпусного теплозвукоизоляционного материала в пространстве между легким и прочным корпусом подводная лодка частично утратила функциональность. Пострадало 15 военнослужащих.

Зато проект реконструкции завода под нужды Роснефти, то есть под вывоз за рубеж сырой нефти, развиваются в полный рост, и можно быть уверенным - к 2020 году все будет исполнено.

В горбачевские времена говорили бы об успешном примере конверсии оборонного производства. Однако ведь только и разговоров, что о грядущей империалистической войне - какая там конверсия? какая разрядка? какое разоружение?

А вот оно, разоружение! «Звезда» специализируется на утилизации подводных лодок, включая извлечение отработанного ядерного топлива. С 2007 года ОАO ДВЗ «Звезда» сотрудничает с Министерством иностранных дел и Министерством торговли Канады в вопросах утилизации атомных подводных лодок на российском Дальнем Востоке.

Вот же как интересно - Канада в своих воинственных заявлениях, определяемых большой украинской диаспорой в этой стране, идет даже дальше других западных стран, открыто призывая к конфронтации с Россией. А наше крупнейшее оборонное предприятие, оказывается, сотрудничает с вастями Канады по вопросам утилизации нашей главной ударной силы на море!

США выходят из договора о ракетах малой и средней дальности (ДРСМД), а мы последовательно уничтожаем наш главный стратегический ответ на это! И наращиваем мощности по вывозу в сторону вероятного противника наших природных богатств. Ну а деньги от реализации нефти мы успешно инвестируем также в экономику вероятного противника.

Дополнительный доход от более высоких цен на нефть ушел в отток капитала 

Денежки покидают Россию Путина

У меня нет ответа на поставленные вопросы...

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск



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Всего комментариев к статье: 2
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а зачем колонии
вообще написал 15.11.2018 10:44
подводные лодки?!
скоро обычных лодок не будет.
даже надувных.
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(без названия)
3авидонов Никодик написал 15.11.2018 10:33
Я знаю, что несколько лет назад на этом муфлыжном заводе "Звизда" делали подлодную водку в авральном режиме, а работяг совсем нема; и вот всех пидaрюг могущих монтировать проводку собрали в Ленигаде, Северо-двинске и т.п.и направили работать в Большой Камень на Звизду.
Суета была суетливой, не знаю - достроили они это корыто или нет, но больше Я не слышал, что бы на Звизде выпустили какой-нибудь корабль.
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