Школьный флешмоб "Путин - вор" шагает по России

Российские школьники и студенты запустили флешмоб - они пишут "Путин вор" на досках в аудиториях. Фотографии с надписями на досках начали публиковать в комментариях к публикации "Сталингулаг" в соцсети "ВКонтакте".

К акции присоединилась школа в городе Гусиноозерск в Бурятии, школа в Краснодаре и Университет имени Лобачевского в Нижнем Новгороде, а также Московский Геолого-Разведочный Техникум (МГРТ): поводом для нее стал случай в красноярской школе, где учительница сообщила школьникам о том, что за такую надпись "в советское время был бы расстрел".

Скандал разгорелся после того, как учитель истории и обществознания школы в поселке Таежный Красноярского края отчитала учеников 10 "А" класса за анонимную надпись на доске, гласившую "Путин вор". Один из выпускников школы, знакомый с обстоятельствами произошедшего, рассказал, что "разбор полетов" состоялся 13 ноября, а саму надпись кто-то сделал на школьной доске днем ранее на перемене. "Президент наш, которому 10 "А" нанес вчера глубочайшее оскорбление, и за которое в советское время был бы расстрел (…) шлет вам привет", - заявила учитель, показав передовицу газеты "Ангарская правда" с заголовком "Привет от президента" (статья посвящена победе одного из проектов "Фонда развития Богучанского района" в конкурсе президентских грантов для НКО).

Ученицу, которая отметила, что президент РФ Владимир Путин шлет привет не школьникам, а Богучанску, и вообще неясно, что он сделал для Таежного, педагог одернула. Несколько раз Ковалева повторила, что школьники должны говорить только с разрешения учителя.

Педагог отметила, что ей должны быть благодарны за то, что она не "раскрутила это дело" и не вызвала полицию, где "быстро бы установили, кто это сделал". Автору надписи она посоветовала обратиться в Кремль, откуда "быстренько вылетят сюда и разберутся". "У Путина телохранители есть! Его охраняют. А какой-то ученик или ученица "10А" вдруг обвиняет его в воровстве. У вас есть доказательства?" - продолжила разбирательство учительница.

Ученик, написавший на доске "Путин вор", сознался в содеянном. В министерстве образования Красноярского края заявили, что не будет наказывать ни учительницу, ни детей, поскольку женщина не повышала голос и защищала "свои идеалы" как человек старой "советской закалки".

- Хотя, - добавляет редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - учителка показала своим выступлением как историк полную профнепригодность, заявив, что за такие надписи и заявления в СССР расстреливали, а уж Сталин - о-ё-ёй, Гулаг и всех благ... Нет, за надписи в СССР не расстреливали, расстреливали за контрреволюционную деятельность, доказанную в суде. И если этого не знает учитель старших классов гнать его надо поганой метлой в охранницы Путина. Но, судя по тренду, как не стали увольнять за правду о роли государства в жизни дорогих россиян откровенную избалованную дуру Глацких, так и вообще реагировать на гнев масс никакие министерства и ведомства не будут принципиально, дабы явить монолитность, пусть и в этой тупости и непрофессионализме. Триколор им в руки! А активность школьников логична на фоне то тут, то там проходящих взрослых акций "Путин врёт, Путин врал, Путин будет врать" (про пенсионное ограбление народа, которое он трижды пообещав не поднимать пенсионный возраст, - он, Путин и провёл успешно). Ну, а продолжая отвечать безграмотной учителке, что же именно украл не просто какой-то отдельный президент, а вся правящаяя более двух десятилетий буржуазия - мы даём внизу ссылки, и как отдельный флешмоб, это тоже своевременно: ответим всей страной этой твари дрожащей!

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