Чтобы задружиться с талибами основательно, подключили "ЕдРо" и боевых братков Саблина

Участники заседания патриотической платформы "Единой России" в преддверие 30-летия завершения "афганской войны" приняли решение о необходимости пересмотра политической оценки решения о вводе советских войск в Афганистан, передает "Интерфакс".

"В принятой нами резолюции заявляем о необходимости и предпринимаемых нами мерах для пересмотра политической оценки афганской войны. Готовятся торжественные мероприятия, работает комитет по обороне, готовятся парламентские слушания", - сообщил куратор платформы, депутат Госдумы Дмитрий Саблин на заседании в среду.

Он напомнил, что в декабре 1989 года, спустя десять месяцев после завершения выполнения 40-й армией задач в Афганистане, на съезде народных депутатов СССР было принято постановление, в котором говорилось, что решение о вводе советских войск в Афганистан "заслуживает политического и морального осуждения".

После этого, по его словам, "афганская война стала осуждаемой как ошибочная, было создано и поддерживается представление о ней, как о "советском Вьетнаме", либералы называли и называют ее бессмысленной и даже преступной".

Саблин вслед за экс-командующим 40-й армией Борисом Громовым выразил сожаление, что тогда, во времена СССР "официальная власть не смогла говорить с народом простым и ясным языком геополитики: если бы не мы, то потом там бы оказались американцы со своими базами, и именно в этом была ее ошибка".

Между тем, отметил единоросс, "взвешенная и справедливая политическая оценка афганской войны важна не только для ветеранов Афганской войны, но и для всех нас, для нашей общей памяти". "Нужно поддержать ветеранские организации, которые предлагают дать в новом учебно-методическом комплексе по отечественной истории правдивую оценку операции СССР в Афганистане", - подчеркнул Саблин.

Редактор ФОРУМа.мск Дмитрий Чёрный смеётся:

- Ба! Знакомые всё лица - Саблин, зять Громова, держатель семейного бизнеса, один из главных застройщиков Подмосковья при крупнейшем землевладельце Московской области (догадайтесь, кто имел тут преимущества, как не экс-губернатор?). Крёстый отец "Боевого братства" выучил "простой язык геополитики" - нацистский язык Хаусхоффера и Розенберга? Забавно - ведь Громов-то не мог ему не рассказывать, что слава миротворца на нём и стала потом выгодно конвертируемой во власть "кольчугой". Что - нынче Громов уже не считает себя миротворцем и винит "партийное руководство", "коммуняк проклятых" в сворачивании операции ограниченного контингента? Афганистан "сдавали" позорно и поспешно - однако Громов желает быть дважды героем, и как миротворец (выводивший колонны под аплодисменты граждан СССР и ещё более громкие аплодисменты из США и исламистов), и теперь - как герой "недовоёванной" войны? Что - тогда, когда смотрели "Рэмбо в Афганистане" не было ясно, что война идёт с США, и что там окажутся их базы? Дело тут, думаю, конечно, не в соображениях Громова или Саблина, тут надо глянуть выше - что делали недавно за одним столом переговоров талибы и Лавров в Президент-отеле? Вот окуда ветерок дует: правящий класс решил завести новые знакомства, и, в силу бредовости этой идеи, генерал-миротворец окажется в компании тех, кто убивал светских солдат (хотя талибами они назвались позже)... Бинго! Любопытно, в каой патриотической упаковке это подадут боевые братки? Вместе против проклятого дяди Сэма - их выкормыши и их "коллеги", так послушно отступавшие из Афганистана в 1989-м?

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