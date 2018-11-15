Меланка Трамп свела счёты с Мирой Рикардел, ограничивавшей её в расходах

Заместитель советника по национальной безопасности Джона Болтона Мира Рикардел покинула свой пост в Белом доме, сообщает Bloomberg со ссылкой на пресс-службу Белого дома. Ранее на Рикардел жаловалась супруга президента США Мелания Трамп.

Представитель Белого дома Сара Сандерс сообщила, что Рикардел "продолжит поддерживать президента после того, как покинет Белый дом и перейдет на новую должность в администрации". Сандерс подчеркнула, что президент благодарен экс-советнице Болтона за службу на благо народа Америки. Сандерс не озвучила, на какую именно должность перейдет Рикардел после увольнения.

Увольнение Миры Рикардел произошло на следующий день после того, как к ее отставке через своего представителя призвала Мелания Трамп. По данным источников Reuters, конфликт между Меланией Трамп и Рикардел разгорелся из-за попыток последней пересмотреть размер расходов бюджета на поездку первой леди в Африку. Рикардел настаивала, чтобы в делегацию включили ее саму или другого представителя Совета национальной безопасности.

На позиции заместителя советника по нацбезопасности Рикардел проработала чуть больше полугода. Болтон сам взял ее в Белый дом из Министерства торговли. До этого, в период президентства Джорджа Буша - младшего, она работала в Министерстве обороны.

Рикардел не единственный высокопоставленный чиновник Белого дома, рискующий в ближайшее время потерять должность. Ранее стало известно, что Трамп намерен уволить министра внутренней безопасности Кирстьен Нильсен, чьей работой по вопросам миграции президент США уже давно недоволен. В частности, он с раздражением воспринял попытки Нильсен объяснить законы, которые мешают американским властям закрыть границу с Мексикой.

Ранее Трамп отправил в отставку главу Генпрокуратуры Джеффа Сешнса, при котором было начато расследование о возможном вмешательстве России в американские выборы 2016 года. Трамп неоднократно критиковал Сешнса, а недавно заявил, что расследование вмешательства в выборы вредит США и должно быть закрыто, но отметил, что не намерен прекращать его по собственной инициативе. Также Трамп рассматривает варианты других кадровых перестановок по итогам промежуточных выборов в Конгресс США.

От редакции: На фоне подходящего уже к США через Мексику каравана мигрантов, по которому Трамп велел открывать огонь на поражение - очень характерная, показательная история... Две лахудры дерутся в Белом доме, словно в коммуналке, клочки волос летят - чтобы жизнь миллионерши не ограничивалась никакими регламентами, а тем временем сотни обездоленных, ограбленных монополиями жителей Центральной Америкой перелезают стены Тихуаны, чтобы найти в США хоть какую-то работу, потому что империя опустошила своей зверской коммерцией всю Америку... Зато порно-звёздочка теперь может не оглядываться на регламенты и не отчитываться о тратах, как раньше. Красота! (страшная сила)

Д.Ч.

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