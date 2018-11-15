Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Получившие заранее пинка в Давосе буржуи уже обласканы Национальным Лидером

Опубликовано 15.11.2018 в разделе комментариев 2

силовигархия давос классоваяненависть
Получившие заранее пинка в Давосе буржуи уже обласканы Национальным Лидером

Решать, принимать ли участие в международном экономическом форуме в Давосе, должен сам бизнес, сказал президент России Владимир Путин на пресс-конференции во время саммита АСЕАН в Сингапуре. 

«Каждый человек, представитель какой-то компании, имеет право... У нас люди свободные, они сами вправе принимать решение о том, будут ли они участвовать или не будут», — сказал президент. «Если кто-то на площадках такого рода вводит ограничения, они работают против себя, они разрушают основы своей деятельности», — заметил Путин. 

Накануне бойкот Россией форума в Давосе поддержал многолетний участник форума, председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс. По его мнению, если организаторы не пригласят российских бизнесменов, находящихся под санкциями, они тем самым нарушат основополагающие рыночные принципы.

От редакции: Хорошая мина при плохой игре - это, видимо, карма всего расеянского бизнеса и его кремлёвской "крыши". Это маска Путина, которую долго придётся не снимать. Что поделаешь: капитализм есть система иерархическая, и вволакивая Россию в "рынок" всеми антинародными реформами 90-х годов (демографические итоги которых сам Путин и сравнил недавно, чтобы сагитировать за очередную, пенсионную реформу, с Великой Отечественной) - буржуи знали, что делали. Правила устанавивает сильнейший - поэтому пинать санкциями всю нашу доморощенную буржуазию их старшие братья будут долго и систематически. Они, кремлёвские буржуа, зовут это "санкциями против России", "антироссийкими санкциями" - но это санкции против тех, кто Россию грабит, не забывайте! 

И вот, после того, как столь статусно важная трибуна для отечественных грабителей недр и трудовых ресурсов России - стала им недоступна по инициативе старших братьев, они встают в позу "не пойду сегодня на пляж!". Смешно это - но и то, лишь отчасти. Сырьевую империю лишний раз тычут мордой в её статус - а ведь была сверхдержавой, свою инустрию имела. Всего этого её лишил планомерно правящий класс, уже почти себя ощущая наравне с иностранными братьями по классу. Однако получилось, что дружба эта иллюзорна. А вот те, кого только что ограбили пенсионной реформой и скоро ещё будут грабить кммунальными тарифами растущими, ценами на бензин - они, что, обязаны посочувствовать отечественной буржуазии? Мол, "нас" бьют потому что мы сильные? Но "мы" им ещё покажем?

Нет, не попадайтесь в эту ловушку, никакого им "мы" с нами не заполучить - Давос по-прежнему для правящего в РФ класса родной и важный. И некоторые поедут, чем разрушат буржуазную, внутриклассовую расеянскую солидарность. И что их вытолкали взашей - хорошо и поделом. Никакого сочувствия, только классовая ненависть - никакой солидарности с классом грабителем!

Дмитрий Чёрный, член ЦК ОКП

Материалы по теме:

Пенсионная реВОРма

Силовигархия уже проиграла экономическую войну с США

Банкир Костин "озвучил" в Давосе страхи правящего класса 

Мы режем наши атомные подводные лодки и усиленно снабжаем нефтью вероятного противника

Эффективный менеджмент путинизма: деиндустриализация убила 35 тысяч заводов с 2005-го года

Национальный Лидер вернулся к внешней политике и торговле технологиями после "успехов" во внутренней



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
=beeyagra.ru=
=beeyagra.ru= написал 15.11.2018 15:17
какими травами лечить потенцию
http://beeyagra.ru/potency/index.php?page=8690
Ответить
лидер на букву "П"
да уже все дети в школах и детсадах написал 15.11.2018 15:04
знают,что он не лидер ,а вор.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Кого бы вы выбрали президентом?:
Результаты
Интернет-ТВ
Саботаж украинских властей: почему коммунальное хозяйство в стране ушло под откос?
Саботаж украинских властей: почему коммунальное хо...
12.11.2018
Жилищно-коммунальный геноцид
Жилищно-коммунальный геноцид
15.11.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Получившие заранее пинка в Давосе буржуи уже обласканы Национальным Лидером (2)
Меланка Трамп свела счёты с Мирой Рикардел, ограничивавшей её в расходах (0)
Чтобы задружиться с талибами основательно, подключили "ЕдРо" и боевых братков Саблина (1)
Школьный флешмоб "Путин - вор" шагает по России (13)
Мы режем наши атомные подводные лодки и усиленно снабжаем нефтью вероятного противника (12)
"Наши" буржуи (6)
"Газета помогла". Парализованную инсультницу не будут выписывать на попечение соседей (2)
Жилищно-коммунальный геноцид (6)
Что жмет Медведеву, то впору Собянину (6)
ПроLetov airport (7)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Предательство интересов народа
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Ответим на угрозу войны ускоренным разоружением и вывозом богатств
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Про кадры. Кадры кадрят
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Об этом знают ВСЕ
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss