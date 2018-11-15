Получившие заранее пинка в Давосе буржуи уже обласканы Национальным Лидером

Решать, принимать ли участие в международном экономическом форуме в Давосе, должен сам бизнес, сказал президент России Владимир Путин на пресс-конференции во время саммита АСЕАН в Сингапуре.

«Каждый человек, представитель какой-то компании, имеет право... У нас люди свободные, они сами вправе принимать решение о том, будут ли они участвовать или не будут», — сказал президент. «Если кто-то на площадках такого рода вводит ограничения, они работают против себя, они разрушают основы своей деятельности», — заметил Путин.

Накануне бойкот Россией форума в Давосе поддержал многолетний участник форума, председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс. По его мнению, если организаторы не пригласят российских бизнесменов, находящихся под санкциями, они тем самым нарушат основополагающие рыночные принципы.

От редакции: Хорошая мина при плохой игре - это, видимо, карма всего расеянского бизнеса и его кремлёвской "крыши". Это маска Путина, которую долго придётся не снимать. Что поделаешь: капитализм есть система иерархическая, и вволакивая Россию в "рынок" всеми антинародными реформами 90-х годов (демографические итоги которых сам Путин и сравнил недавно, чтобы сагитировать за очередную, пенсионную реформу, с Великой Отечественной) - буржуи знали, что делали. Правила устанавивает сильнейший - поэтому пинать санкциями всю нашу доморощенную буржуазию их старшие братья будут долго и систематически. Они, кремлёвские буржуа, зовут это "санкциями против России", "антироссийкими санкциями" - но это санкции против тех, кто Россию грабит, не забывайте!

И вот, после того, как столь статусно важная трибуна для отечественных грабителей недр и трудовых ресурсов России - стала им недоступна по инициативе старших братьев, они встают в позу "не пойду сегодня на пляж!". Смешно это - но и то, лишь отчасти. Сырьевую империю лишний раз тычут мордой в её статус - а ведь была сверхдержавой, свою инустрию имела. Всего этого её лишил планомерно правящий класс, уже почти себя ощущая наравне с иностранными братьями по классу. Однако получилось, что дружба эта иллюзорна. А вот те, кого только что ограбили пенсионной реформой и скоро ещё будут грабить кммунальными тарифами растущими, ценами на бензин - они, что, обязаны посочувствовать отечественной буржуазии? Мол, "нас" бьют потому что мы сильные? Но "мы" им ещё покажем?

Нет, не попадайтесь в эту ловушку, никакого им "мы" с нами не заполучить - Давос по-прежнему для правящего в РФ класса родной и важный. И некоторые поедут, чем разрушат буржуазную, внутриклассовую расеянскую солидарность. И что их вытолкали взашей - хорошо и поделом. Никакого сочувствия, только классовая ненависть - никакой солидарности с классом грабителем!

Дмитрий Чёрный, член ЦК ОКП

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