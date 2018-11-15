Преследования силовигархией Навального признаны в ЕСПЧ политически мотивированными

Большая палата Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) вынесла решение по иску российского политика Алексея Навального о семи задержаниях и административных арестах в 2012-2014 годах. Как сообщает Русская служба BBC, преследование блогера носит политический характер.

Дело касается семи задержаний Навального на разных акциях протеста и последующего судебного преследования за административные правонарушения, а также двух административных арестов на 7 и 15 суток: все эти инциденты произошли с марта 2012 по февраль 2014 года. ЕСПЧ постановил, что в отношении Навального была нарушена статья 18 Европейской конвенции по правам человека. В сочетании с двумя другими статьями Конвенции это позволяет сделать вывод, что оппозиционера преследовали по политическим мотивам.

Именно этого добивался Навальный, подавая жалобу на первоначальный вердикт ЕСПЧ по этому делу, обнародованный 2 февраля 2017 года. Тогда ЕСПЧ присудил политику 63,5 тысячи евро, признав нарушение его прав на свободу собраний и справедливое судебное разбирательство, но не признал, что в случае с задержаниями оппозиционера была нарушена статья 18 Европейской конвенции о правах человека об ограничении прав и свобод. В апреле 2017 года Россия в лице министерства юстиции обжаловала вердикт ЕСПЧ. С решением суда частично не согласился и сам Навальный, после чего в мае 2017 года ЕСПЧ принял решение рассмотреть дело еще раз.

Навальный пришел на заседание с братом Олегом и двумя адвокатами. Правительство России представляли два человека, глава делегации замминистра юстиции РФ Михаил Гальперин на заседание не явился, пишет "Новая газета".

Навальный уже трижды получал компенсации, присужденные ЕСПЧ. В 2015 году Россия выплатила ему 26 тысяч евро за 15 суток административного ареста, в 2016-м - 56 тысяч евро по делу "Кировлеса", а в 2018-м - более 4 миллионов рублей по делу "Ив Роше". Однако это первый случай, когда Большая палата Европейского суда приняла к рассмотрению заявление оппозиционера о политической мотивации в решениях российских судов.

Кроме того, отмечает "Новая", до сих пор ЕСПЧ выносил подобное решение по российским делам в пользу истца всего один раз. Это произошло в 2004 году, когда суд признал политически мотивированным преследование Владимира Гусинского.

Навальный не с первого раза сумел попасть в Страсбург на оглашение вердикта. 13 ноября оппозиционера остановили в аэропорту и забрали у него паспорт для "проведения специальных проверочных мероприятий". Позднее выяснилось, что право на выезд из РФ ограничено неким распоряжением несуществующего "УФССП России". Кроме того, в документе не указывалась точная причина запрета на вылет.

Юристы политика, связавшись с судебным приставом, ведущим эти производства, выяснили, что он не ограничивал выезд. Уже после того, самолет улетел без оппозиционера, на сайте отделения службы судебных приставов по Кировской области появились данные исполнительного производства по делу "Кировлеса", согласно которым у Навального была задолженность в 2,5 миллиона рублей.

От редакции: Удивительное дело: в Евросуде может сложиться впечатление, что в РФ политически мотивированными могут быть только преследования олигархов и буржуазного политика Навального. А вот Сергея Удальцова, например, фактически под домашний арест поместили - без политической мотивации? Ему запрещено участвовать в каких-либо митингах, осуществлять профессиональную юридическую деятельность - то как? Или в Евросуде такое не учитывают потому что преследуемый - коммунист, сторонник "тоталитаризма"?

Д.Ч.