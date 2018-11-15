Думаки одобрили очередной эксперимент над дорогими россиянами: несите ваши денежки!

Госдума РФ приняла в окончательном, третьем чтении пакет законов о проведении в четырех регионах РФ эксперимента по введению налога на профессиональный доход (закон о самозанятых). Помимо прочего, в законе прописаны правила выплаты налога; штрафы будут, но не сразу.

Согласно закону, с 1 января 2019 года до 31 декабря 2028 года в Москве, Московской и Калужской областях, а также в республике Татарстан будет введен налог на профессиональный доход, передает "Интерфакс". Налоговая ставка составит 4% от дохода, полученного при реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) физическим лицам и 6% в отношении доходов, полученных от реализации индивидуальным предпринимателям (ИП) и юридическим лицам. Этот режим можно использовать при доходе не более 2,4 миллиона рублей в год (200 тысяч рублей в месяц).

Новым режимом смогут воспользоваться физические лица (в том числе и ИП), которые получают доходы, но не имеют работодателя и не привлекают наемных работников. К профессиональному доходу также относится доход от использования имущества. На новый режим смогут перейти ИП только в том случае, если их деятельность не требует обязательной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

Для регистрации физических лиц и ИП россиянам не нужно будет приезжать в налоговую инспекцию: достаточно воспользоваться мобильным приложением "Мой налог". Через него покупатель получит фискальный чек, данные которого автоматически передадут в налоговый орган. Кроме того, налогоплательщик сможет общаться с налоговиками через оператора электронной площадки или кредитную организацию.

Кого эксперимент не коснется

Ряд исключений, прописанных в законе, не дадут перейти на новый налоговый режим лицам, торгующим подакцизными товарами и товарами, подлежащими обязательной маркировке. Не подпадают под закон также "лица, осуществляющие перепродажу товаров, имущественных прав", а также те, кто занимается добычей или продажей полезных ископаемых.

Кроме того, не смогут перейти на эксперимент по введению налога на профессиональный доход арбитражные управляющие, медиаторы, оценщики, нотариусы и занимающиеся частной практикой адвокаты.

Россияне, перешедшие на экспериментальный режим налогообложения, освобождаются от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в отношении доходов, полученных от профессиональной деятельности. Также они не уплачивают НДС, за исключением ситуации при ввозе товаров на территорию РФ.

Правила выплаты налога

В законе прописаны и правила выплаты налога. Его нужно платить не позднее 25 числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом. Налоговый период - календарный месяц. Плательщики налога также смогут уплачивать страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в добровольном порядке с ограничением максимального размера таких взносов. Лицам, перешедшие на этот режим, смогут уменьшить налог на сумму налогового вычета в размере не более десяти тысяч рублей.

Среди доходов, которые нельзя декларировать по льготной ставке, - доходы от продажи недвижимости, транспортных средств, от реализации ценных бумаг и производных финансовых инструментов, продажи долей в уставном капитале организаций, паев в паевых фондах кооперативов и паевых инвестиционных фондах.

При переходе на новый режим россиянин должен будет указать регион, где он ведет деятельность. Если таких регионов несколько, то придется выбрать один. Его можно будет поменять, но не чаще раза в год.

В течение десяти лет проведения эксперимента законодатели обещают не увеличивать налоговые ставки, как и уменьшать предельный размер доходов (2,4 миллиона рублей за календарный год).

От редакции: Два миллиона - не густо. Путин точно в самозанятые не попадает со своими официально "зарабатываемыми" восемью миллионами рублей - нищий среди мультимиллиардеров, чудо неизъяснимое... То есть, обратите внимание - как и пенсионная рейформа, это новое налогообложение имеет чётко выраженный классовый характер! Так крупная буржуазия в лице власти (тут можно все слова переставить - суть останется) желает получать с трудящихся практически только для прокорма семьи и себя самих, своё процентик. На что он пойдёт? Сможет ли крупная буржуазия - всё тот же властвующий во главе с Путиным олигархат, - сказать, что эти налоги пошли "на благо России"? Даже интересно, как они будут эту фразу произносить!

Мол, вот же, смотрите, как мы для вас на ваши денежки стараемся - вот, пенсионную реформу проводим, тарифы в ЖКХ повышаем планомерно, - на всё это нам, миллионерам, и требуются ваши процентики. А вы уж сами несите свои денежки - мы вам верим, декларируйте... А кто не принесёт - тем займутся наши сторожевые струкутры, вычислят, выдоят. Вы, главное, не ждите ничего от нас плохого, от буржуев - и потихоньку мы вашу жизнь так переделаем, что просто рай наступит тут, без атомной войны... Вон же, сам Путин повелел Медведеву разобраться - что там у фискалов происходит? Ну, внизу, в реальной жизни - что, неужели налогов три шкуры с народа дерут? Может, и четвёртую драть пора? А то как-то бедно живётся силовигархии - в Давос не берут, на дворцы и яхты не хватает...

Д.Ч.

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