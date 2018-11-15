Саудиты стремятся побыстрее казнить исполнителей их "заказа" в консульстве

Генеральная прокуратура Саудовской Аравии будет настаивать на смертной казни для виновных в убийстве саудовского журналиста Джамаля Кашогги. Об этом заявил на пресс-конференции в Эр-Рияде официальный представитель генпрокуратуры Шальан аш-Шальан. Трансляцию вел телеканал Sky News Arabia.

"Мы будем требовать казни для пятерых обвиняемых, отдавших приказ убить Кашогги, и исполнителей", - сказал он, напомнив, что обвинения по делу Кашогги были выдвинуты в отношении 11 человек, всего в рамках расследования задержан 21 человек.

В генпрокуратуре подтвердили, что Кашогги был убит в здании генерального консульства Саудовской Аравии в Стамбуле, после чего его тело было расчленено и вывезено за пределы дипкомплекса. Распоряжение об убийстве Кашогги отдал глава группы, задачей которой было возвращение журналиста в Саудовскую Аравию "мирно или силой": решение о ликвидации журналиста, по данным следствия, было принято после того, как убедить Хашогги не удалось. Сообщается, что группа была создана по распоряжению бывшего руководителя разведки, имя которого не называется.

Джамаль Кашогги, работавший колумнистом в американской газете The Washington Post, бесследно пропал после того, как 2 октября вошел на территорию дипмиссии Саудовской Аравии в Стамбуле с намерением получить документы, необходимые для оформления брака с гражданкой Турции. Через несколько дней турецкая полиция приступила к расследованию дела об его исчезновении.

Турецкое телевидение демонстрировало записи камер видеонаблюдения, на которых видно, как Кашогги заходит в консульство, на фото и видео также попало прибытие в Турцию предполагаемого "отряда убийц" журналиста из 15 человек, которых в стране считают сотрудниками саудовской разведки. По данным СМИ, отряд прибыл в Стамбул за несколько часов до исчезновения Кашогги и отбыл вскоре после него, при этом в команде был полковник саудовской разведки Махер Мутреб, а также патологоанатом.

Турецкая пресса писала, что Хашогги подвергли допросу и пыткам, после чего зверски убили. Сообщалось, что последние часы его жизни записались на Apple Watch, которые журналист заранее перевел в режим записи и синхронизировал со своим iPhone, оставленным невесте. ""Я задыхаюсь. Снимите этот мешок с моей головы, у меня клаустрофобия", - приводит последние слова журналиста турецкая газета Daily Sabah, утверждая, что Хашогги убивали около семи минут.

Кроме того, в ходе многочасовых обысков в генконсульстве 15-16 октября турецкие криминалисты нашли и другие свидетельства гибели журналиста. Турецкие власти считают, что Кашогги был убит в здании дипмисии и расчленен, а его останки вывезли в темном фургоне. 16 октября генконсул Саудовской Аравии в Стамбуле Мухаммед Ибрагим аль-Утейби вылетел в Эр-Рияд. Сообщалось, что после отбытия генконсула турецкие следователи осмотрели его резиденцию в Стамбуле в рамках расследования исчезновения Кашогги. Саудовские власти, долгое время хранившие молчание по этому поводу, 20 октября признали, что журналист "случайно погиб" в ходе драки в генконсульстве. Генеральный прокурор Саудовской Аравии шейх Сауд аль-Муаджиб заявил, что под следствием находятся 18 подданных королевства, но их личности не раскрываются. Он также сообщил об увольнении советника наследного принца Саудовской Аравии генерала Ахмеда Асири, занимавшего высокий пост в разведке королевства, и советника королевской канцелярии в ранге министра Сауда аль-Кахтани.

29 октября выходящая в Великобритании газета The Daily Express сообщила, что британская служба радиоэлектронной разведки узнала о готовящемся Саудовской Аравией похищении Кашогги за три недели до его убийства. Источник в разведке сообщил изданию, что приказ исходил от члена королевской семьи, однако не от наследника престола принца Мухаммада бин Салмана. Неизвестно, был ли он в курсе этих планов.

Причиной нападения на журналиста, предположительно, было то, что Кашогги намеревался опубликовать данные о применении Саудовской Аравией химического оружия в Йемене. План предусматривал как похищение журналиста, так и "другие варианты" расправы, сообщалось в публикации.

От редакции: Вполне прозрачная картина убийства: один из Саудитов "заказал" журналиста, которого многие в США и Британии считали инсайдером Саудитов, и вот, дело сделано. Остаётся неясным то, откуда знали о намерениях опубликовать "йеменский кейс" - и кто знал? Асири, поспешно изгнанный в отставку? И что за странная технология: человек, которому поручили пытать Кашогги, друг сам решает его убить - причём решает только он, не совещаясь с заказчиком из семьи Саудитов. Слабо в это верится...

С другой стороны, как-то уж слишком доверчиво вёл себя и сам погибший журналист и писатель Кашогги (кстати, интересно теперь будет его книги почтитать, о чём и о ком там...) - пришёл в посольство страны, из которой давно и сознательно переселился в США. Шёл за разрешением на развод -да не плевать ли тебе, если ты уже в США? Но - исламские традиции... Есть тут невидимый нам пласт его биографии: во-первых, был он из богатой семьи, некоторые ветви которой приторговывали оружием, что в "оазисе" Эмиратов - вполне нормально и даже почётно. Во-вторых, происходя из богатой и родовитой семьи, Джамаль и был выхож к правящей династии - как утверждают некоторые английские эксперты. И вот, со всем своим монаршим гневом, кто-то не просто из правящей династии, а, наверняка, лично знакомый с писателем - отдаёт приказ его уговаривать не эмигрировать, причём уговаривать с пристрастием, а вообще-то главной темой этого "разговора" в посольстве, для которого была выписана целая команда экзекуторов, - был "йемеский кейс". Развод, гражданство, "кейс"...

Что-то не сходится! Чего-то мы не знаем, однако ясно и без того одно: скорый суд и казнь для верных опричников престола это лишь способ замести следы. Саудиты пытаются выдать то за драку, то за частную инициативу - жестокое, показательное и назидательное убийство, в общем-то, хорошо им знакомого человека, из "благородных" исламских публицистов, который не пожелал жить на родине или хотя бы хранить в тайне секреты их дворцовой, династической жизни и внешней политики.

Причём нет никаких сомнений, что суд над "инициаторами" убийства Кашогги - будет скорым, а казнь жестокой. Головы там рубят лихо и быстро - вон, феминистке Эсре Аль-Хамгам на аэродроме в августе перед строем солдат рубанули голову, чтоб неповадно прочим было участвовать в мирном протесте... И ничего Саудитам мировое сообщество не сказало обидного - ни один правозащитник не пискнул. "Внутренние дела"... Так вот они и пошли дальше - царственно, властно!.. Однако сами Саудиты в этой истории с изуверским и подлым убийством соотечественника выйдут непогрешимыми - вот что такое власть нефти, денег, страха и пиара одновременно, во времена социального регресса, в деспотиях нефтяных королей. Всё это имеет самое прямое отношение и к нашей сырьевой империи и к "питерским", конечно, - убийство Литвиненко, попытка отравить Скрипалей, много других "висяков" нисколько не омрачают бессменного царствования преемника Ельцина.

Дмитрий Чёрный, писатель, публицист