ФСИН не ГУЛАГ: Цеповяз услаждался всеми правами человека, включая "проституток - в камеру"

Проверка Генпрокуратуры показала, что осужденный на 20 лет по делу "банды Цапков" Вячеслав Цеповяз не только лакомился в тюрьме деликатесами, но и имел ряд других послаблений. В частности, у Цеповяза были свидания продолжительностью до трех суток с различными женщинами, которые не являлись его родственницами, сообщил в эфире на сайте Генпрокуратуры ее представитель Александр Куренной. Были ли это именно проститутки, Куренной ответить затруднился. Отметим, заключенному положены длительные свидания, но только с родственниками, а самих таких встреч должно быть не больше трех в год, отмечает сайт "Открытые медиа".

Кроме того, Цеповяз получал гораздо больше посылок, чем было ему положено по закону (не более четырех в год, каждая не тяжелее 30 кг). Член "банды Цапков" принимал посылки от почтальонов далеко не столь редко, а масса их явно превышала лимит. Например, типичная посылка любителя крабов содержала 10 кг печенья, 10 палок колбасы, 2 кг итальянского сыра, готовые салаты, 10 литров молока, 5-6 блоков дорогих сигарет, иногда - красную икру.

При этом в колонию нельзя передавать сырое мясо, а жарить из него шашлыки, с которыми осужденный позирует на фото, запрещено даже на свиданиях. Крабы не запрещены, но так как это скоропортящийся продукт, их можно привозить заключенному только при длительных свиданиях. Потом их следует забрать или выкинуть.

Прокуроры также выяснили, что у Цеповяза были сотовые телефоны, но как он их получил - неизвестно. Кроме того, знаменитый осужденный свободно перемещался по территории колонии, и за его перемещениями никто не следил ни днем, ни ночью.

Когда Цеповяз прибыл в колонию, его признали склонным "к организации и провокации групповых эксцессов". Однако в 2016 году администрация по неизвестной причине перевела его на облегченные условия содержания.

Условия содержания Вячеслава Цеповяза стали известны на всю страну после публикации "Комсомольской правдой" в конце октября фотографий, на которых он ест крабов, шашлык и красную икру в колонии строгого режима в Амурской области. Позднее выяснилось, что фотоснимки были сделаны в 2015 году и были переданы Цеповязом его жене Наталье Стришней. Та отдала их Генпрокуратуре и ФСИН, а как они попали в СМИ, не знает.

8 ноября в исправительную колонию N3, где отбывает наказание Вячеслав Цеповяз, выехали для проверки все сотрудники прокуратуры Амурской области. Генеральная прокуратура потребовала возбудить уголовное дело в отношении должностных лиц колонии. Тогда же в связи со скандальной историей с фотографиями Цеповяза поместили в штрафной изолятор.

Напомним, 4 ноября 2010 года в доме фермера Сервера Аметова в станице Кущевская произошло жестокое массовое убийство. Преступники убили 12 человек, в том числе четырех детей в возрасте от девяти месяцев до 12 лет. Как установили следователи, в районе с 1998 года действовала банда Сергея Цапка. Члены группировки, которых прозвали Цапками, оказались причастны к почти двум десяткам убийств, изнасилованиям и разбоям.

Краснодарский краевой суд 19 ноября 2013 года приговорил к пожизненному лишению свободы бывшего депутата-единоросса и кандидата социологических наук Сергея Цапка, а также его подельников Владимира Алексеева по прозвищу Вова Беспредел и Игоря Черных. Суд обязал Цапка выплатить 700 тысяч рублей штрафа, Алексеева - 600 тысяч, Черных - 400 тысяч. Дядя Цапка Николай Цапок был приговорен к 20 годам, Вячеслав Цеповяз - к 20 годам и 200 тысячам рублей штрафа, Владимир Запорожец - к 19 годам лишения свободы.

От редакции: Как видим мы, не напрасны стенания системных либералов об ужасах ГУЛАГа: Система исправилась в этом направлении настолько, что даже детоубийцы не рискуют теперь в заключении попасть на какие-либо изнутрительные работы - не дай бог, каналы рыть... Нет, теперь права человека торжествуют! Желаешь шашлычок, крабов, девочек - заплати и получи! Главное мерило свободы даже в заключении - деньги. А они не пахнут, особенно на зоне, где вообще запахи иные... Так что и проституток на три дня - на здоровье! Только б не социализм, не тоталитаризм, не ГУЛАГ.

А криминал при капитализме - ну, не чужой же элемент тем, кто присвоил социалистическую собственность? Нельзя же с ними, с киллерами да рейдерами - как проклятый Сталин с врагами народа? Гуманизм где? Чего ради свергали проклятых коммуняк и открывали щедро финансируемые теперь государством и городом Музей ГУЛАГа, "Мемориал", Дом русского зарубежья?

Нет, бандиты нынче это не кандидаты на перевоспитание трудом, что за утопии? Они друзья правящего класса - детоубийцы вроде Цеповяза. Власть буржуев убивает (разум, сознание, развитие), правда, более "лонгитюдными" методами - закрывая школы в сёлах и даже неподалёку от Москвы, в Горках Ленинских, например. Но такие, как Цеповяз при власти убийц СССР и ненавистников социализма, - будут всегда на зоне жить комфортнее, чем "политические", братва уж позаботится!..

Д.Ч.

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