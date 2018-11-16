Ветеран войны просит милостыню у метро "Марксистская"

«Сбор пожертвований погорельцу. Ветерану ВОВ. Инвалиду 1-й группы». Он, Шаненков Василий Александрович, постоянно стоит, точнее, сидит с этим плакатом.

По большей части в подземном переходе на выходе со станции Марксистская. Иногда перед высокими дверями высоких государственных органов. Чаще всего его присутствие игнорируют.

Иногда, особенно перед важными датами, в ходе которых наши власти любят пораспинаться о патриотизме и ветеранах, его забирают в полицию. Несколько раз его пытались насильственно госпитализировать, однако врачи отказались брать на себя прикрытие чужого позорища.

Автор материала знакомился с документами. Шаненков является ветераном Великой Отечественной, инвалидом первой группы.Несчастья его начались в апреле 2011-го, когда кому-то очень понадобился его участок (деревня Новая Купавна, Московская область).

«Ко мне подошли два молодых человека и предложили продать земельный участок", - рассказывает Шаненков. "Объяснили, что «наш шеф строит трехэтажный особняк для зятя и ему нужна земля". Один участок у него уже был и он хотел присоединить к нему мой. Я отказался».

8 октября 2011 года его дом сгорел. Пожар скорее всего был вызван случайностью, пожаром дома соседей. Однако потом административный ресурс заработал в полную силу.

"В октябре месяце после разбора пожарища я лег в больницу, в ноябре когда вышел из больницы, узнал, что мой участок захвачен. В захвате участвовали работники из архитектурно земельного управления администрации города старая Купавна».

По словам Василия Александровича, захватчики изначально не утверждали себя оформлением документов, просто пришли, снесли забор, теплицу и парник и захватили землю (практически всю, за исключением того кусочка, на котором стояли руины дома). В декабре В.А. Шаненков строил дом, в январе опять лег в больницу - «Из больницы выхожу, на моем захваченном участке стоит летний домик».

Документы захватчики пробили через суд уже позже, в 2013-м. По словам Шаненкова, рассмотреть предоставленные им доказательства, суд даже не удосужился.

Естественно, положенной погорельцам помощи, Шаненков практически не получил.

«В 2011 году из областного бюджета было выдано пособие 50 тысяч на приобретение необходимых вещей, нижнего белья и посуды и т.д. Потом ещё 15 тысяч.

Под самый конец мне обещали из благотворительного фонда Игоря Брынцалова выплатить полмиллиона, но выплатили только 150 тысяч (сумма недостаточная для восстановления дома), потом выплаты прекратились, потому что я отказался участвовать в мартовской избирательной компании Владимира Путина.

В 14-м году губернатор обещал, что мне построят дом и погасят кредит (взятый родственниками пенсионера на восстановление дома), если я прекращу писать жалобы. Я временно прекратил писать - ничего не сделали».

Правда, в ходе визитов по инстанциям, Шаненков узнал от заместителя руководителя приемной президента РФ, что его его дом был восстановлен на средства районного бюджета. Будь это так на самом деле, Шаненков бы очень радовался, но, увы. Восстановить дом не только на бумаге, но и на участке власти «забыли». А вот брать с бездомного ветерана плату за коммунальные услуги не забывали никогда.

А власть имущие продолжают орать о патриотизме и ветеранах. Чем ветеранов остается меньше, тем громче они орут. Правда, иногда, то из уст новоуренгойского мальчика, то из уст новоуренгойского градоначальника прорывается истинное мнение наших властей по данной теме.