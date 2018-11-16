Берись за судей!

ЧЕГО НАВАЛЬНЫЙ НЕ В СИЛАХ ПОНЯТЬ

Но говорить о президентстве Навального можно только в случае, если Навальный не будет продолжать глушить протестное движение. А он глушит. Причём, глушит хорошо известным способом – движение в никуда.

Навальному задали и вопросы по поводу того, что он собрался делать дальше. Навальный ответил бла-бла-бла:

«Мы хотим изменить страну, мы хотим сменить власть. Там, где есть выборы, мы участвуем в выборах. …То есть в этом смысле мы будем участвовать во всех выборах, мы будем организовывать массовые акции, мы будем делать расследование, мы будем придумывать новые форматы консолидированного голосования. То есть все виды политической работы мы делаем. Сейчас к нам постоянно обращаются профсоюзы, и мы профсоюзам помогаем, трудовыми спорами занимаемся. У нас все-таки структура из 40 штабов по всей стране, и они делают самые разные вещи. …Тут не существует такой, я бы сказал вам сейчас, мы придумали такую классную штуку — с завтрашнего дня мы будем делать вот это и это и таким образом мы победим. Ну не существует одной такой штуки. Есть традиционные виды политической работы, мы занимаемся ими всеми. Более эффективно, менее эффективно».

Благодаря этим «традиционным видам политической работы», которыми занимается оппозиция, в России с 1993 года установился и окреп фашизм. А оппозиция всё занимается и занимается «традиционными видами политической работы», при которой в числе её сторонников остаётся всё меньше и меньше активных граждан.

Да и откуда им взяться, если в арсенале борьбы у того же Навального остался только показ, в каких тупо-роскошных поместьях живут министры и олигархи Рашки? И ещё остались просьбы Навального своим подписчикам давать и давать деньги на съёмки этих поместий с квадрокоптера. И сколько же на это можно смотреть?

И сколько можно читать:

«Академия управления МВД хотела закупить шкафы по 2 миллиона рублей за штуку. В ответ на наши претензии Академия ответила, что шкафы из элитного массива дуба необходимы, чтобы пол не провалился. Нам удалось вызвать большой общественный резонанс, и закупка была произведена по рыночным ценам: если изначально ее стоимость была почти 11 миллионов, то в итоге оказалась немногим больше пяти.

Это небольшая, но важная победа, однако мы по-прежнему намерены добиваться от прокуратуры проверки действий академии, потому что шкаф даже за 800 000 рублей неоправданно дорог».

Спасти для Родины дубовый шкаф – это, конечно, круто!

Правда, думаю, что и Навальный прекрасно понимает, что такие разоблачения мало, что дают даже для антипутинской пропаганды, но Навальный вынужден о них писать только потому, что по этим шкафам есть хоть какое-то движение, хоть какая-то реакция. По более крупным разоблачениям, на которые он просит у граждан денег, на его работу – на его разоблачения - фашистская власть просто плюёт.

И ведь всё просто: все эти его эпохальные разоблачения только тогда имели бы смысл, если бы в России были суды, а без судебных приговоров сколько можно сообщать о том, что во главе России тупые воры? Сколько можно под эти сообщения деньги просить? Кто этого ещё не знает?

Нет, пока сторонники у Навального ещё есть, нужно продолжать реальную борьбу, а не играть роль кремлёвского «мальчика для битья».

Ну, к примеру, что для Навального, его сторонников и его Фонда борьбы с коррупцией, было бы наиболее эффективно в настоящее время?

На мой взгляд, это дело о воровстве бюджетных средств, выделенных для оплаты судебных переводчиков, руководителями судебного департамента Липезиным и Лопатиной. Не буду отнимать время у читателей - суть дела изложена на http://www.ymuhin.ru/node/1651/do-kieva-rakom

Уголовное дело против указанных лиц было возбуждено в 2015 году по инициативе председателя Мосгорсуда Егоровой, а о Егоровой говорят, что она взяток не берёт, но умом не адекватна. Она имеет огромную власть, поскольку обеспечивает безнаказанность живущей в Москве верхушке режима, и вполне возможно, что её от этой власти «занесло» - что она поссорилась с Липезиным и из-за собственной ненормальности потребовала возбудить дело против него, не понимая, что за этим последует.

А уже вскоре следователи не знали, как это дело закончить, не посадив на скамью подсудимых всех судей Москвы. В результате на сегодня по делу Липезина и Лопатиной установилась полная тишина, хотя прошли все процессуальные сроки. Почему тишина? Потому, что соучаствовали в краже денег переводчиков, по идее, все судьи Москвы, либо председатели всех судов Москвы, поскольку без их соучастия украсть эти деньги было невозможно.

Вот и суть моего предложения - ФБК выясняет подробности этого дела, и по итогам своего расследования сторонники Навального в местах, безусловно согласованных с правительством Москвы, проводят митинги по вопросам:

а) к Бастрыкину - когда будет возбуждено уголовное дело против тех судей, которые обеспечивали воровство этих денег в судах для Липезина и Лопатиной?

б) к депутатам Думы - когда вы, как бы представители народа, перестанете спокойно смотреть на то, что путин подбор и назначение судей Москвы поручил преступникам, укравшим только в Москве 1,5 миллиарда рублей?

И подняв эту тему, движение Навального начнёт выбивать табуретку из-под режима Кремля – начнёт отделять от Кремля судебную власть и этим начнёт защищать своих сторонников, над которыми издеваются эти «судьи».

Вот, собственно, то главное, что я хочу отметить. На самом деле о Навальном много, что можно сказать отрицательного, но (повторяю снова и снова) не исключишь главное – он единственный настоящий оппозиционер Кремлю, в связи с чем любой патриот России обязан его поддерживать.

Надо понимать, что, поддерживая Навального, вы поддерживаете тех оставшихся активных людей, кого он своей активностью поднимает на борьбу. Поддерживаете людей!

Навальный зависит от нас

А то, что этих людей сегодня ведёт за собою Навальный, ещё не значит, что именно Навальный и приведёт их к победе. Это могут быть совершенно иные люди, посему сегодня главное – не дать заглохнуть движению сопротивления в России. В феврале 1917 года редкие политизированные граждане слышали в России фамилии Ленин, Сталин, Свердлов или Троцкий. А в октябре этого же 1917 года эти вожди встали во главе сил, победивших в практически бескровной Октябрьской революции, а затем в тяжелейшей гражданской войне. Но эти победившие в октябре силы (революционно настроенные массы, пошедшие за Лениным, за большевиками) сформировались в феврале 1917. И без вождей Февральской буржуазной революции не было бы и Октябрьской социалистической революции с её вождями.

Есть такой анекдот. С моста упала и тонет женщина, на мосту столпились люди, дающие ей советы. Вдруг в воду прыгает одноногий инвалид на костылях, хватает женщину, подгребает с нею к берегу и спасает её. Восхищённые его подвигом люди спрашивают, как он, инвалид, решился на этот подвиг. «Об этом потом, - ответил инвалид. – А сейчас надо найти ту падлу, которая меня столкнула с моста». Я рассказал эту байку в надежде, что последующая мысль станет более понятной.

«Теоретическими революционерами», не имеющими опыта практического руководства людьми в настоящем деле, а не на митингах, да и просто людьми обычно плохо понимается, что начальство по отношению к подчинённым далеко не всевластно. На самом деле начальники очень зависят от подчинённых, особенно, если у подчинённых формируется единое мнение. История даёт достаточно примеров того, что при определённом настрое масс, даже предатель во главе этих масс может стать национальным героем, причём, вопреки собственному желанию.

Конечно, сейчас уже не получится так, как в седую старину, когда в одном из походов запорожских казаком на грабёж России, их атаман заколебался, тогда казаки разложили атамана и выпороли, после чего он бодренько так повёл казаков на грабёж Москвы уже без колебаний.

А вот в Первую мировую войну был похожий случай. Я недавно писал, что в ту войну русские крепости на западных границах сдавались немцам позорно и практически без сопротивления. К примеру, 21 августа 1915 года без боя, в полтора раза более слабым немцам сдалась крупнейшая русская крепость Новогеоргиевск с комендантом, 23 генералами, 1200 офицерами и 85 тысячами солдат. Все укрепления, оружие и боеприпасы были переданы немцам в целости и сохранности.

Но перед позорной сдачей Новогеоргиевской крепости, выдержала три штурма и не сдалась Осовецкая крепость. Первый штурм эта крепость выдержала сразу же после начала войны – ещё в сентябре 1914 года, причём, гарнизон крепости под командой генерала Шульмана вышел из крепости и контратаковал немцев, заставив их отступить и утащить осадную артиллерию. В январе 1915 года генерал Шульмана сменил генерал Бржозовский.

И как выяснилось после войны из мемуаров руководителя немецкой разведки полковника Николаи и участника обороны Осовецкой крепости, впоследствии генерала Буняковского, Бржозовский был предателем - немецким агентом. Но дело в том, что немцам это не помогло, поскольку, как сообщает Буняковский в «Кратком очерке обороны крепости Осовца в 1915 г.», посланный немецкой разведкой к Бржозовскому немецкий офицер плохо справился с порученной ему задачей предложить Бржозовскому полмиллиона марок за сдачу крепости, и разболтал об этом гарнизону. А это уже были воины, а не трусливые паразиты в погонах, эти воины уже побеждали немцев под командой генерала Шульмана.

«Если бы Бржозовский принял предложение при таких условиях — скандал и гибель его были бы неизбежны. Отказавшись же от такого предложения, он мог рассчитывать на повышение, награды и всяческие милости со стороны русского верховного командования, что в действительности и было. Обычная же месть со стороны германской разведки, т. е. раскрытие его прежней работы против России, — ему была не страшна, ибо при наличии отказа сдать крепость он легко мог объяснить все обвинения, как германские инсинуации за его стойкую защиту крепости», – пишет К. Звонарёв, автор исследования «Германская агентурная разведка до и во время войны 1914–1918 г.г.).

То есть гарнизон Осовца, уже одержавший осенью 1914 года над немцами победу и уверенный в себе, исключил и предательство Бржозовского. Желание гарнизона исполнить свой долг и драться, заставило и Бржозовского стать настоящим героем Русской армии, отбившим немецкие штурмы Осовецкой крепости в феврале-марте и июле-августе 1915 года, а затем по приказу отступившим вместе с гарнизоном и со всеми орудиями и боеприпасами после взрыва уцелевших оборонительных сооружений крепости.

Так и с Навальным. Хотелось бы, конечно, иметь во главе движения не либерала, но что тут поделать – другого вождя нет. (Официально такой вождь как бы и есть, но уже давно занят только отчаянной обороной клубники и, судя по всему, на большее от него рассчитывать не приходится). И для России сегодня важна помощь каждого гражданина России движению под руководством Навального (для обывателей Рашки Навальный, понятное дело, это враг).

А изменит Навальный народу или нет, будет зависеть не только от него, но и от нас.