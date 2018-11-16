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Московский листок

Дума приняла-таки оброк на самозанятых

Опубликовано 16.11.2018 в разделе комментариев 0

рабочие капитализм
Дума приняла-таки оброк на самозанятых

Госдума приняла три закона о проведении в 2019–2028 годах в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях эксперимента по введению налога на профессиональный доход (НПД) для самозанятых. 

На новый режим смогут перейти граждане, чей доход не превышает 2,4 миллиона рублей в год. Они не должны иметь работодателя и наемных работников, но могут получать доходы от использования имущества.

Если самозанятые реализуют товары, работы, услуги или имущественные права физическим лицам, ставка налога составит 4%, если потребителем выступит индивидуальный предприниматель или юридическое лицо — 6%. При этом участники эксперимента освобождаются от уплаты 13-процентного НДФЛ.

***

Честно говоря, я не понял, зачем это?

Благотворительностью наше государство сроду не грешило, так что "освободят" от НДФЛ скорее всего тех, кто и раньше его не платил. Зато ужесточат санкции: при нарушении сроков и порядка передачи в налоговую службу сведений о произведенных расчетах штраф составит 20% от суммы расчета, при повторном в течение шести месяцев — 100%.

Вот и все объяснение - обложить данью самозанятых. То есть тех людей, для которых государство вообще ничего не делает. Ну разве что позволяет им как-то жить на этой территории.

Ну и как же так - живут, а не платят? 

А.Б.

 



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