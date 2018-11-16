Анатолий Баранов: Бунт дело хорошее, но ни угля, ни газа, ни отопления в результате бунта не образуется

Владимир Гройсман, премьер-министр Украины, сообщил, что из-за долгов перед «Нафтогазом» без тепла остались жители города Смелы Черкасской области, кроме того, проблемы с теплоснабжением были в Кривом Роге и Херсоне.

О том, что Украина, разорвав все связи с Россией, может элементарно замерзнуть, говорили, начиная с 2014 года. Однако за четыре года тепло худо-бедно поступало, что дало украинским пропагандистам высмеивать российских экспертов, утверждая, что Россия сама раньше развалится. Теперь «незалежной» уже не до смеха.

— Украине раньше везло на мягкие зимы, а в этом году минусовая температура по всей стране уже в ноябре. Вдобавок иссякли ресурсы — и денежные, и людские. Вторые даже важней. Как угодно можно ругать администраторов эпохи Януковича, но что-то они умели и в хозяйственных вопросах соображали. А теперь кто будет теплоснабжением заниматься? Кличко?

Ну, и потом, дело же не в газе как таковом, топить можно и углем. Но угля тоже нет! Украина начала закупать уголь в Америке! Вы только вдумайтесь: Украина завозит уголь из-за океана, когда сама сидит на угле, — говорит главный редактор ФОРУМ. мск Анатолий Баранов.

— Сообщается, что на сегодняшний день без отопления остались только два города, в остальных проблему удалось решить.

— У меня несколько иная информация, без отопления сейчас с десяток городов, а из-за нехватки тепла уже перекрывают дороги в Киеве. Я сам слежу за ситуацией, она весьма значима — еще вчера утром давал комментарий крымскому каналу на ту же тему. Я объяснял, что холод в квартирах — это только начало коммунальной катастрофы. Дальше, если не подключить тепло, начнется разморозка водопроводных труб, то есть города останутся еще и без водоснабжения. Следом остальные коммунальные службы пойдут вразнос.

— Кто виноват? «Нафтогаз»? Местные власти?

—Виновата политическая неурегулированность отношений ветвей власти. Местные власти не могут согласовать ничего с центральными, а представительные с исполнительными. Катастрофически падает компетентность руководителей, на ключевые должности приходят люди, часто вообще не имеющие понятия о том, чем им придется заниматься. И контроля нет, поскольку контролеры столь же некомпетентны, если не более. Классический кризис управления.

— В октябре мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в городе рассматривают возможность отказаться от централизованного горячего водоснабжения. По его словам, содержать сети, подогревать и транспортировать воду по трубам — это дорого. А что взамен? Украина скатывается в каменный век?

— Кличко предлагал децентрализовать систему теплоснабжения, «как в Европе». Вот только он не рассказал, как это делать и на какие шиши? К тому же, такие предложения не делаются в октябре — в нормальных городах в это время власти заканчивают подготовку к зиме, но в Киеве ее, похоже, даже и не начинали.

— По словам мэра Смелы, общество на грани социального срыва. Насколько это опасно? Люди готовы бунтовать?

— На Украине всегда готовы бунтовать. Особенно, когда есть повод. А вот работать готовы меньше. Бунт дело хорошее, но ни угля, ни газа, ни отопления в результате бунта не образуется.

— Острые проблемы с отоплением, повышение коммуналки, рост цен —это способно вывести украинцев на новый Майдан?

— Думаю, у нового Майдана должна быть позитивная программа. Разваливать уже разваливали, и люди понимают, что дальше разваливать уже некуда. Если придет новая политическая сила, которая скажет, к примеру, «Меняем незалежность на газ, тепло и горячую воду!», думаю, у нее найдутся горячие последователи. Ну, или сильно подзамерзшие последователи, так вернее…