Кто толкает Путина на "курильское предательство"?

Журналистское обращение

к директору ФСБ А.В.Бортникову,

секретарю Совета безопасности РФ

Н.П.Патрушеву

Уважаемые Александр Васильевич и Николай Платонович!

На взгляд журналистского сообщества, именно благодаря вам два года назад не был совершен акт величайшего национального предательства - не состоялась передача стране-агрессору Японии двух островов южнокурильской гряды.

Тогда японцы, как и все послевоенные годы, также нахраписто требовали отдать им российские Южные Курилы.

Однако во время беседы 9 ноября 2016 г. секретарь Совбеза РФ Н.Патрушев в лоб спросил приехавшего в Россию генсека Совета национальной безопасности Японии Сётаро Яти: могут ли на двух переданных этой стране островах появиться американские военные базы?

Ответ обескураживал откровенностью и цинизмом: не исключено. А японские СМИ расшифровали. В рамках военного договора Вашингтона и Токио на территориях Японии размещаются военные базы США, и переданные острова не станут исключением.

Казалось бы, вопрос закрыт навсегда, окончательно и бесповоротно.

Однако позавчера 14 ноября президентский пресс-секретарь Д.Песков сделал насчет Южных Курил широковещательное заявление, смысл которого слишком откровенен, чтобы его не понять.

Он сообщил СМИ, что лидеры двух государства Владимир Путин и Синдзо Абэ «договорились активизировать переговоры по мирному договору на основе декларации 1956 года».

Для японцев это «во веки веков» означает одно. Тогда, мол, Советский Союз обещал передать Японии два острова южнокурильской гряды, так что надо выполнять. Беспардонность подписавшей капитуляцию страны-агрессора поражает.

С тех пор прошло почти 60 лет. Южные Курилы давно обжиты, там разведаны колоссальные запасы природных и восполняемых морских и биоресурсов. Острова входят в состав самостоятельного субъекта Федерации - Сахалинской области.

Ее жители на своих митингах не раз выражали протест против стремления «передать» острова Японии. Их предки еще помнят зверства японских оккупантов на сахалинской земле. Но начнем по-порядку.

Во-первых, согласимся, что декларация - не договор, а только протокол о намерениях. Во-вторых, два острова в тех особых исторически условиях выражал готовность подарить в качестве жеста доброй воли великий и могучий Советский Союз. Где он? Его нет.

Нынешней России всего 27 лет. Она никакого отношения к СССР не имеет, кроме территориального. Нет ни одного юридического документа, по которому Россия является правопреемницей, правонаследницей, правопреемницей и правообладательницей Советского Союза. Да и не может одна страна быть правопреемницей союза государств, каким был Советский Союз.

Нынешняя Российская Федерация, как известно, появилась в 1991 году в результате преступного «беловежского сговора» как осколок СССР, 1/15 его часть. Наш МИД любит мухлевать, утверждая, что Южные Курилы отошли к СССР «по итогам Второй мировой войны».

Эта полуправда хуже, чем ложь. Из школьных учебников известно, что Южные Курилы были открыты и описаны еще в 18 веке русскими казаками-путешественниками во главе с И.П.Козыревским и Д.Я. Анциферовым.

В 1786 году они по манифесту Екатерины Второй были включены в состав Российской Империи. Тремя годами раньше по такому же манифесту к России был присоединен Крым. Почему же г-н Лавров придерживается тактики двойных стандартов?

Как известно, половина Сахалина и Южные Курилы были захвачены японцами после поражения царского правительства в русско-японской войне 1904-1905 гг. И с немалыми потерями освобождены Красной Армией в 1945-м.

В самых первых строках Советско-японской Декларации 1956 г. говорится, что она прекращает состояние войны между СССР и Японией. Восстанавливаются дипломатические и прочие межгосударственные отношения. То есть Декларация как раз и сыграла роль мирного договора, что руководство СССР посчитало исчерпывающим. Читаем про «обещание»:

«При этом Союз Советских Социалистических Республик, идя навстречу пожеланиям Японии и учитывая интересы японского государства, соглашается на передачу Японии островов Хабомаи и острова Сикотан с тем, однако, что фактически передача этих островов Японии будет произведена после заключения Мирного Договора между Союзом Советских Социалистических республик и Японией» (Сикотан - совр. Щикотан - А.Г.),

Вопреки всем своим заверениям, 16 января 1960 г. Япония заключила военный договор с США, который советское руководство расценило как агрессивный. В связи с этим Советское правительство 27 января 1960 года направило Японии Памятную записку, которой, в частности, говорится:

«… В связи с тем, что этот договор фактически лишает Японию независимости и иностранные войска, находящиеся в Японии в результате ее капитуляции, продолжают свое пребывание на японской территории, складывается новое положение, при котором невозможно осуществление обещания Советского правительства о передаче Японии островов Хабомаи и Сикотана…» (выделено мной – А.Г.).

С тех пор для СССР «курильский вопрос» был закрыт раз и навсегда, о чем твердо заявлял глава советского МИДа А.А.Громыко.

Таким образом, даже если бы существовал Советский Союз, даже если бы нынешняя Россия была его законной юридической правопреемницей, сам СССР 58 лет назад дезавуировал свое обещание подарить самураям свои земли.

Об этом было написано во всех школьных учебниках истории советской поры, по которым учились нынешние руководители страны и в, частности, г-н Лавров. Значится это сегодня и в народной Интернет-энциклопедии «Википедия». Даже домохозяйки знают.

Почему же этот факт замалчивается, когда, со ссылкой на Декларацию 1956 г. талдычат про «обещание» СССР подарить Японии два острова?

Это обещание дезавуировано. Так что, по нашему мнению, ваш профессиональный долг, уважаемые Александр Васильевич и Николай Планотович, напомнить уроки тем, кто их забыл. И кто во имя сиюминутных выгод готов растоптать Конституцию, подорвать безопасность и обороноспособность страны.

Журналистское сообщество и читатели считают, что вам по силам сделать все от вас зависящее, чтобы не была нарушена территориальная целостность России,

История не простит, если сапог японского самурая снова начнет топтать наши дальневосточные земли.

С уважением,

Александр Головенко,

обозреватель еженедельника «Патриот»,

по поручению читателей и

журналистского сообщества

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