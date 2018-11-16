Один день Ивана Жданова

Поэт Иван Жданов госпитализирован с ножевым ранением в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Нападение на него было совершено по адресу: Юрловский проезд, дом 19. Его госпитализировали в одну из столичных клиник. По подозрению в причастности к преступлению задержан знакомый поэта Виктор Куллэ", - пояснил собеседник. Виктор Куллэ - литературовед, редактор, переводчик, исследователь и популяризатор творчества Иосифа Бродского.

В пресс-службе главка столичной полиции подтвердили факт поножовщины в доме N19 по Юрловскому проезду. "Инцидент имел место 14 ноября. Прибывшие по указанному адресу полицейские обнаружили мужчину 1948 года рождения с колото-резаным ранением живота, он был доставлен в больницу. При этом пострадавший имел признаки алкогольного опьянения в момент приезда полиции", - сказали в МВД.

Там же полицейскими "был задержан мужчина 1962 года рождения, который заявил, что причастен к нападению". По данному факту начата доследственная проверка.

Как уточняет АГН "Москва", пострадавший поэт получил колото-резаную рану ягодицы. Его отправили в ГКБ имени А. Ерамишанцева. А на месте происшествия был задержан собутыльник Ивана Жданова, которым и был Виктор Куллэ.

Подробности случившегося рассказал писатель Даниэль Орлов на своей страничке в Facebook. Перед этим он связался с Виктором Куллэ и получил от него объяснения. Из них следует, что литературовед согласился приютить поэта Жданова у себя на ночь. Перед этим они отправились в Литературный институт, где Жданов якобы "сходил на встречу с какими-то якутами, представлявшими свои новые книги". После этого Виктор увидел Ивана уже пьяным (вероятно, его угостили спиртным приезжие из Якутии).

Куллэ участвовал в поэтическом семинаре и попросил Жданова подождать. Но тот пришел в возбужденное состояние. "Ты говеные стихи читаешь при мне, великом поэте Иване Жданове", - говорил он. Иван стал оскорблять присутствовавшую на занятии поэтессу и сорвал семинар. Пришла охрана, и дебошира вывели из Литинститута.

Виктор довез гостя до дома и положил спать. Утром Жданов проснулся и "стал требовать бухла". Виктор ответил отказом, и поэт стал его "оскорблять самыми обидными словами". Затем Жданов избил хозяина жилья.

Виктор взял на кухне столовый нож и сказал: "Уезжай, Ваня. Не доводи до греха". Тот ушел в комнату и долго оттуда не появлялся. Куллэ решил посмотреть, что тот делает и "нашел Ивана у балконной двери с проколотой задницей". Вокруг этого места на ковре все было в крови. На недоуменный вопрос что случилось поэт злобно процедил: "Ага! Теперь я тебя посажу".

"Жданов в больнице в реанимации. Порезал он себя, по всей видимости, сам, чтобы Витьке навредить", - подытожил Орлов.

По его словам, Виктора доставили в полицию в наручниках, "промурыжили там почти сутки, потом взяли штраф в пятьсот рублей за пьяный дебош и отпустили".

Иван Жданов родился 16 января 1948 года в Алтайском крае. Он участвовал в неофициальной литературной жизни Москвы, начиная с 1975 года. Первая книга "Портрет" вышла в 1982 году. Жданов становился лауреатом премии Андрея Белого в 1988 году, был первым лауреатом премии Аполлона Григорьева Академии русской современной словесности в 1997 году, лауреат литературно-кинематографической премии имени Арсения и Андрея Тарковских в 2009 году, награжден медалью Пушкина.

Вместе с Алексеем Парщиковым и Александром Еременко Жданова относят к отдельному течению в русской поэзии 1970-1990-х годов - метареализму.

Кандидат филологических наук и член Союза писателей Москвы Виктор Куллэ также является незаурядным поэтом. По мнению Льва Лосева, Куллэ - "самый яркий петербургский поэт" своего поколения.

От редакции: Давно я так не смеялся, не зачитывался новостями, не перечитывал жадно, но и брезгливо утренних абзацев! Литературная жизнь Москвы-с... Был в 90-х, именно так назывался - такой листок-газета, ксерокопируемый, скромный - в котором не было подобных сюжетов, конечно, однако распространялся он вот в этой самой среде, во всё той же среде богемки. Где-то там оказывался порой и я, около "Вавилона" и Салона "Классики 21-го века".

"Над чем работают, о чём спорят философы?" - назвался в 1970-х и 80-х соответствующего направления сборник. Если попытаться вот этим одним днём описать то, "над чем работают, о чём спорят" поэты Москвы и Ленинграда (нет-нет, не дай бог - сами они его так давно не зовут) - то "Один день Ивана Жданова" прекрасно подошёл бы для сборника, даже редактировать диалогов не надо, всё очень метареалистично, чтобы потомки брезгливо смеясь читали страницы этого сборника... Сборника обветшалого от ветра того далёкого будущего, в которое общество всё же прорвётся из нынешней трясины. Не удержался от экспромта.

Один день Ивана Ждановича

Ножевая дырка в жопе,

Ранний утром опохмель,

"До греха довёл ты, опер!"...

Всё расскажет Даниэль...

Даниэль - не что Синявский,

Не попутай с Делоне!

Мы проснулись: утро настежь

В неразгаданной стране.

Мы писали, мы бухали,

Как Губанов не бухал,

Премий много получали,

Двадцать первый век настал.

Как же честно мы бухали,

Проклиная старь-совок!

А когда и нас прогнали

Бродский ведь не уберёг...

Семинар Литинститута,

Накорми и обогрей!

Нам теперь родна Ведутта

Или даже Саша Грей.

Что же, Ваня, что же, Витя?

Оголяя к жопе нож,

В новости попасть хотите -

Нынешних лишь тем проймёшь!

Им не нужен блядский Бродский

И "Архипелаг ГУЛАГ"!

Им "мерзавчик" нужен плоский

И... карающий кулак.

Мы, от быдла отличаясь

Только тем что дал "совок",

С ним отчаянно сражаясь,

Говорим буржуям "ОК"!

Дмитрий Чёрный, литератор