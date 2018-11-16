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Московский листок

Учёные в США приблизились к раскрытию механизма роста раковых опухолей в лёгких

Опубликовано 16.11.2018 в разделе комментариев 0

сша медицина онкология
Учёные в США приблизились к раскрытию механизма роста раковых опухолей в лёгких

Ученые из США выявили белок, ускоряющий рост раковой опухоли в легких, сообщает научный портал MedicalXpress. Специалистам из Онкологического центра Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе удалось выяснить, как действует механизм, позволяющий раковым клеткам усваивать глюкозу и, таким образом, получать необходимую для их жизни энергию.

Исследования проводились на лабораторных мышах, которым вживляли злокачественные опухоли легких человека. С помощью позитронно-эмиссионной томографии ученые определили, что опухоли получают питание в основном с помощью так называемого натрийзависимого переносчика глюкозы 2 (sodium-glucose linked transporter 2, SGLT2) - специфического белка, отвечающего за перенос глюкозы внутрь клетки. 

Также выяснилось, что рост концентрации SGLT2 может начинаться еще до появления опухоли, то есть по сути этот белок - своего рода маркер, позволяющий выявить злокачественные новообразования в легких на ранних стадиях. 

Кроме того, по словам специалистов, ингибитор белка SGLT2 замедляет рост опухоли.

Отметим, что если в США медленно, но верно идёт, пока на теоретическом, но неизбежно-важном уровне борьба с этой "чумой 21-го века", то в РФ даже имевшиеся средства - пустили по ветру. Оптимизация медицины, да-да.

В 30 регионах России из 85 за текущий год выросла смертность от рака, а в нескольких субъектах РФ онкологию выявляют только на поздних стадиях, когда излечение невозможно. В почти пятой части регионов пациенты умирают в течение года с момента обнаружения болезни. 

Хуже всего со смертностью от онкологических заболеваний в Магаданской области (рост 7,7%), Дагестане (7,2%), Башкирии (6,9%), Калмыкии (6,8) и Севастополе (6,5%), показало исследование данных Минздрава за 2016-2017 год, проведенное Общероссийским народным фронтом (ОНФ) и фондом "Здоровье", пишет РБК.  

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