Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Благосостояние дорогих россиян ухудшается, социальный пессимизм растёт

Опубликовано 16.11.2018 в разделе комментариев 1

силовигархия реформа пенсионеры классованенависть
Благосостояние дорогих россиян ухудшается, социальный пессимизм растёт

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), в октябре большинство показателей социального самочувствия россиян было заметно ниже, чем год назад. С октября прошлого года вырос только индекс удовлетворенности жизнью, все остальные индексы заметно снизились. Значение индекса (от 1 до 100) показывает, насколько положительные оценки доминируют над плохими. 

Удовлетворенность россиян жизнью немного улучшилось (63 пункта против 60 пунктов в октябре 2017 года). О том, что жизнь их в целом устраивает, заявили 58% опрошенных, об обратном - 16%, еще 21% частично согласны и с первыми, и со вторыми. 

Уровень социального оптимизма, показывающий, как россияне представляют жизнь своей семьи через год (лучше, хуже или так же), снизился за год с 63 пунктов до 40. Четверть россиян ожидают ухудшения в ближайший год, столько же надеются на лучшее. 

Сильно ухудшилась и оценка экономической ситуации в стране, индекс снизился с 59 пунктов до 43. Очень плохим экономическое положение России считают более четверти респондентов - 27%, а очень хорошим его видят 13%. 

Индекс поддержки общего курса развития страны тоже снизился - с 74 пунктов до 57. С тем, что дела в стране идут в правильном направлении, полностью согласны 30% россиян, полностью не согласны 20%, а 47% опрошенных сомневаются в его правильности. 

Все нынешние показатели исследования очень далеки от пиковых значений, достигнутых в 2014 года, говорится в пресс-релизе ВЦИОМ. 

"Полученные данные вызывают тревогу. Несмотря на то, что удовлетворенность жизнью остается весьма высокой, заметно увеличиваются доли пессимистично оценивающих как перспективы собственной семьи, так и ход дел в стране в целом. С точки зрения общества, значительно хуже было только по итогам кризиса 2009 года и во время "болотных протестов", - приводит ВЦИОМ слова руководителя Центра социально-экономических исследований НИСоцУ Олега Чернозуба. 

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 23 октября, в нем принимали участие россияне в возрасте от 18 лет. Объем выборки - 1600 респондентов, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Напомним, количество российских компаний, которые ожидают в ближайшие месяцы сокращения зарплат, увеличилось за полгода с 10% до 15%, сообщает РИА Новости со ссылкой на опрос HeadHunter.

"Несмотря на то, что доля компаний, ожидающих увеличения оплаты труда в ближайшие полгода, почти не изменилась (44%), увеличилась доля ожидающих уменьшения оплаты труда — сейчас это 15%, в прошлый раз это были 10%", - отмечают авторы исследования.

На вопрос, что произойдет с фондом оплаты труда в вашей компании в течение следующих шести месяцев, 10% опрошенных ответили, что он скорее уменьшится, в то время как в прошлом полугодии лишь 6% опрошенных склонялись к этому варианту ответа.

 

Материалы по теме:

Жилищно-коммунальный геноцид

Россиян предупредили о сокращении зарплат

В 2019 году россиянам дважды повысят тарифы ЖКХ

В Кремле не обеспокоены ростом оттока капитала из РФ

Ветеран войны просит милостыню у метро "Марксистская"

Думаки одобрили очередной эксперимент над дорогими россиянами: несите ваши денежки!



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Данные ВшиДома,Блевады и Фомы
можно рассматривать написал 16.11.2018 12:52
только в разделах "Юмор и сатира".
А относиться серьезно к их данным есть признак слабоумия или наивности в политике.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Кого бы вы выбрали президентом?:
Результаты
Интернет-ТВ
Кириенко против Путина?
Кириенко против Путина?
16.11.2018
Жилищно-коммунальный геноцид
Жилищно-коммунальный геноцид
15.11.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Чинуши Чечни охотно включились в игру Vampire: The Masquerade (0)
Собянинские МФЦ беспомощно оправдываются за доступность персональных данных москвичей (1)
Благосостояние дорогих россиян ухудшается, социальный пессимизм растёт (1)
Учёные в США приблизились к раскрытию механизма роста раковых опухолей в лёгких (0)
Один день Ивана Жданова (2)
Кто толкает Путина на "курильское предательство"? (27)
Анатолий Баранов: Бунт дело хорошее, но ни угля, ни газа, ни отопления в результате бунта не образуется (14)
Ветеран войны просит милостыню у метро "Марксистская" (13)
Дума приняла-таки оброк на самозанятых (16)
Берись за судей! (11)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: Котик сдох, что ли? Или сильно занедужил?
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: На самозанятых напали благодетели из правительства
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Дал небольшой, но важный комментарий "Свободной прессе"
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Разруха в головах
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Все разговоры впустую
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss